La Comisaria de la Mujer investiga si hay menores involucrados en el accionar del “acosador” de Facebook

Alejandra De Francesco, titular de la Comisaria de la Mujer y la Familia, indicó a LU 24 que no recibieron denuncias sobre el accionar del “acosador” de Facebook, pero que están al tanto del caso y que su trabajo está en determinar si hay menores involucrados.

“Cuando están incluidos menores de edad hablamos de cuestiones de delito penal, hablamos de Grooming, por eso la preocupación es tratar de establecer o descartar que haya menores de edad. Por el lado de las mujeres mayores de edad, que han sido víctimas y se han sentido afectadas en su integridad sexual también pueden hacer la denuncia pero incluidas dentro de la ley de violencia contra las mujeres”, explicó De Francesco.

Aseguró que no hay denuncias formales sobre este caso en concreto y que se encuentran trabajando en la publicación que realizó esta mañana en LU 24: “Quiero llamar a la comunidad en que se reflexione, que esa predisposición que la gente muestra a través de las redes sociales donde minuto a minuto aumentan los comentarios al respecto, que se acerquen a la comisaria a charlar, a ponernos en conocimiento de esta situación porque la forma que a nosotros nos dan herramientas es a través de la denuncia”, dijo y expresó que están tratando de contactar a las personas que han hecho algún comentario al respecto.

“Si alguien tiene información, si alguien recibió mensajes de connotación sexual que por favor no los borre, que se acerque a la Comisaria que nosotros hacemos la captura de esos mensajes, tratamos de rastrear la identidad de ese perfil, y un par de diligencias más que por supuesto no las puedo decir por este medio, pero para nosotros es importante que siempre la gente se comprometa porque también, desde el lado de las personas mayores de edad, siempre son delitos de instancia privada, es por eso que se necesita la denuncia de quien se siente afectado”, agregó.