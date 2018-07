La Comisión de Apoyo a la Cultura cruzó a Espeluse y le pidió que se retracte

“El Tribunal de Cuentas de Bahía Blanca aprobó todo”. Así lo aseguró la Comisión de Apoyo a la Cultura que en conferencia de prensa cruzó al concejal por Cambiemos, Horacio Espeluse, quien denunció la existencia de irregularidades administrativas, y le pidió que se retracte por sus injuriosas declaraciones.

Con la presencia de algunos de los integrantes, encabezados por la presidenta, Natalia Sandroni, y el revisor de cuentas, Daniel Burchkardt, exhortaron a que se retracte públicamente sobre lo dichos relacionados al funcionamiento del mecanismo de subsidios que otorga la Municipalidad.

“Hay mucha información que él no tiene y tampoco tengo el gusto de conocerlo personalmente ya que nunca se presentó, al menos, en esta gestión. La convocatoria a integrar esta comisión fue abierta”, expuso Sandroni al tiempo que indicó que esto se le remitió por nota al bloque de Cambiemos.

En tanto, Burchkardt repasó el artículo 178 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y en ese sentido recordó que se conformó la comisión conforme a lo allí normado con fecha 25 de enero de este año.

"Habla de que se están evadiendo procesos de control, pero queremos saber cuáles; habla de procesos no razonables, pero también queremos saber cuáles son. Nosotros no podemos recibir ningún otro subsidio si no se rinde el anterior. Es por eso que si hubiera irregularidades en alguna de las rendiciones de cuenta, esto sería automáticamente rechazado. No existe otro mecanismo", manifestó.

Y aclaró que “no es necesario que tengamos personería jurídica porque somos una comisión de apoyo y se hace en una planilla la rendición de cuentas”.

“Que se retracte”

Finalmente, señaló que por nota se le pide explicaciones a Cambiemos ya que “nos sentimos agraviados por las injuriosas declaraciones las cuales generan un manto de sospecha sobre el trabajo que se lleva a cabo”. Es por eso que solicitan que se “Espeluse se retracte” por sus dichos.