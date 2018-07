La Comisión de Obras Públicas citará a funcionarios por la urbanización de Dunamar

La Comisión de Obras Públicas del Concejo citará, a su próxima reunión, a funcionarios municipales para aclarar puntos y recabar información sobre el proyecto de urbanización en Dunamar que promueve Alejandro Burgauer. Al respecto, el presidente Matías Fhurer aseguró que “llamaremos a Preciado y D´Annunzio para evacuar dudas sobre mediciones, líneas de delimitación, trabajos que se han hecho, entre otros aspectos”.

Fhurer dijo no conocer si hasta el momento Burgauer presentó alguna demanda contra el Municipio por este tema, no obstante lo cual admitió que “él tendrá sus argumentos, alguien en la Provincia le firmó una autorización en 2016, pero nosotros no contamos con más información que la que está presentada en el expediente. Por eso, para evitar nosotros avanzar en cosas técnicas, pedimos a los funcionarios del Ejecutivo que nos aclaren esos temas”.