La conformación del Movimiento Vecinal en “Esto es Historia”

Una polémica decisión del intendente Jorge Foulkes, en 1983, de desarticular la Comisión Vial Central que venía actuando con singular éxito, disparó la conformación del Movimiento Vecinal del partido de Tres Arroyos.

Quien actuaba al frente de dicha Comisión, Humberto Di Marco le hizo la propuesta al respecto a Roberto Pissani, ambos ubicados al lado de un kiosco que funcionaba en Castelli y Pedro N. Carrera, frente a las dependencias que el gobierno había clausurado sin previo aviso.

La idea maduró entre ambos y fueron interesando a distintas personas que rápidamente adhirieron, por ejemplo Ernesto Re, quien actuaba al frente de la Junta Vecinal del Barrio Plaza España.

Así lo relató Pissani, co fundador del Movimiento, abundando en detalles sobre los primeros pasos dados, lugares de sesiones, los candidatos y los conflictos internos que rápidamente se presentaron una vez conseguidos los resultados favorables de la primera elección, en este caso legislativa.

También se difundió una entrevista con Néstor Astiz, quien cobijó en su casa los primeros encuentros de ciudadanos que adherían a la propuesta.

Astíz fue presidente del Movimiento tras la primera elección interna de la que hubo un sector que no participó y decidió luego renunciar ante amenazas recibidas de personas amparadas en el anonimato.

El programa se había iniciado con la reproducción de un tramo de una sesión del Concejo Deliberante donde los bloques se ponían de acuerdo para sesionar desde las 20,30 por considerar que la hora 19 que se venía aplicando era inadecuada para tiempo de verano.

Se escuchaban voces históricas como la de Román Botte, Alfredo Orfanó, Daniel Pícaro y Carlos Julio Moreno, entre otras.

Se continuó con la difusión de los análisis de los intendentes de facto de 1976, en este caso del doctor Fadael Guillermo Hendricksen, de San Cayetano.

Era el único caso en esta zona de un intendente democrático que era confirmado en el cargo por las autoridades militares que realizaron el golpe.

Se habló sobre el periodismo escolar y una iniciativa de la década del 40 impulsada por Salvador Romeo y se hizo referencia al Día Mundial del Perro, en este último caso mencionando la simpática presencia en Tres Arroyos de “Pipo” en una crónica titulada “el ciudadano ilustre”.

En el segmento deportivo se difundió la definición de una pelea de gran desarrollo que protagonizaran en Centro Estrada dos púgiles que no eran de Tres Arroyos.

También el tramo final del triunfo en básquet de Quilmes, con el refuerzo del primer norteamericano que recaló aquí, en el inicio del Torneo Invierno de ese año.

Se continuó con la lectura de los principales acontecimientos deportivos del año 1973.

En el cierre se leyeron algunas notas de interés, como los orígenes y objetivos de la Cruz Roja, recordando la acción en Tres Arroyos del señor Elder Marcolongo.

También la conformación de una comunidad de regantes en toda la región, cuestión que al parecer quedó en el olvido.