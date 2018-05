La Cooperativa de Cascallares ayudó a Enrique García para que adquiera un nuevo camión tras el robo

El tresarroyense Enrique García, sufrió el pasado 10 de abril el robo de su camión en la ciudad de Mar del Plata. Hoy puede continuar trabajando gracias al aporte económico de la Cooperativa de Cascallares que lo ayudó económicamente para que adquiera una nueva unidad.

“No hubo ninguna novedad de mi camión. Estuvimos en contacto con la policía y seguimos en comunicación con la fiscalía de allí, pero sin novedades”, anticipó.

García recordó que trabaja para la Cooperativa de Cascallares hace 3 años “y la entidad me dio una ayuda importantísima por la que pude armarme de un nuevo camión y seguir trabajando para ellos. Gracias a la cooperativa y a su jefe Duchosal que nos ayudó a la familia a armarnos de vuelta de un camión y salir a trabajar. Sigo trabajando de la misma manera que antes que me robaran. Ellos ya sabían de mi situación. Si ellos no me ayudaban, yo no tenía alternativa para seguir trabajando”, sostuvo.

Recordó que había viajado a Mar del Plata, porque a su padre lo habían operaron en la Clínica Pueyrredón, “el camión estaba a 6 cuadras, volví a la noche y ya no estaba más. Parece que se lo hubiera tragado la tierra”.