La costa se prepara para recibir a una multitud por “Las 24”: “Vamos a pasar las 5000 cañas”, auguran desde Cazadores

Este sábado, a partir de las 15 horas, se pondrá en marcha la 57° edición del concurso “24 Horas de la Corvina Negra”, que contará con una mega cobertura de LU 24 de 36 horas.

Desde el Club Cazadores, organizador del certamen, esperan que se superen las 5000 cañas. Las inscripciones anticipadas fueron 4177, 313 más que en 2017 cuando participaron 4872 pescadores.

Habrá 7 vehículos 0 kilómetro entre los principales premios.

Se están puliendo los últimos detalles para que “Las 24” tengan otra vez un rotundo un éxito.

En diálogo con LU 24, Eduardo Migliaro, coordinador del evento, dijo que “vamos a pasar las 5000 cañas, se ve muchísimo movimiento, estadísticamente siempre se da que se inscribe un cierto porcentaje después de las anticipadas. En este momento lo que más nos preocupa es el clima, esperamos que nos ayude”.

Los premios

Este año se destinarán siete vehículos 0km. con gastos de flete, formularios y patentamiento a cargo del club.

Corvina:

1º Una Pick - Up Chevrolet S-10 CD 2.8 TD 4 x 2 LS 0km.

2° y 3º Un Chevrolet Prisma Joy 4P 1.4 N LS MT+ 0km.

4º Un Chevrolet Onix Joy 5P 1,4 N LS MT+ 0 km.

Del 5° al 50° habrá 46 premios más.

Mayor peso en variada:

1º Un Chevrolet Primsa Joy 4P 1.4 N LS MT+ 0 km.

Del 2° al 10° habrá 9 premios más.

Sorteo entre todos los participantes:

Una Pick – Up Chevrolet S-10 CD 2.8 TD 4 x 2 LS 0km.

Pago anticipado (Sortea entre los inscriptos hasta el 02-02-2018):

Un Chevrolet Onix Joy 5P 1,4 N LS MT+ 0km.

Y 14 premios más.

Asimismo al igual que el concurso anterior se mantienen 80 premios más, lo que implica por tal concepto un valor total de $3.500.000.

Inscripciones:

Socios CCTA/ACA $ 1.800. Damas y Menores (12 años) $ 2.200. No Socios $ 2.500.

Incluye licencia de pesca para el concurso