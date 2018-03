La crisis de las Pymes por las tarifas alcanza a toda la región

Representantes de Cámaras de Comercio de la provincia que participan de la jornada institucional en la Cámara Económica, destacaron la difícil situación financiera por la que atraviesan ante el incremento de tarifas y la baja registrada en el consumo.

Desde la Cámara de Comercio de General Lamadrid, Juan Andrés Barraza, aseguró que la ciudad que representa no escapa a la crisis que se observa en muchas partes del país, aunque fue optimista respecto al futuro de la economía.

“Creemos que se avizora un futuro promisorio, se le busca la vuelta a la recuperación económica y el comercio será fundamental en esto. Nosotros no tenemos fábricas importantes. Desde el comercio, vemos que el comerciante se puso al hombro el problema; está aguantando como puede y eso es valorable y traerá sus frutos en un futuro no muy lejano”, aseguró.

Indicó además que la entidad que representa está siendo reflotada por nuevos integrantes desde hace algunos años. “Hace unos años venimos reflotando con algunos comerciantes esto, para trabajar y las ganas están”. Por otro lado, alertó que preocupa también el tema de la reforma impositiva, “porque el alto costo de las cargas sociales también influye”, expresó.

Por su parte, Aldo Barone, Presidente Cámara General Alvado, indicó que pasó la temporada de verano “y hemos visto que la gente no gasta. Fue mejor a la del año pasado pero no mejor a otros. Estamos buscando estrategias de ventas. Incorporamos la industria también; el aumento de tarifas; estamos en tiempos difíciles. Vemos que el comerciante se ha ido adaptando a la situación; seguimos con el Ahora 12 que es lo que nos sostiene a nivel de ventas, nosotros tenemos 40 mil habitantes pero en temporada esto sube muchísimo”.

Barone, mencionó que a las cámaras les cuesta lograr que la gente se acerque y se sume a la labor que desarrollan en pos de avanzar en beneficios para la actividad. “Trabajamos mucho para saber cómo están, pero hay poca participación ciudadana. El empleo mayor hoy lo tiene el estado en nuestro municipio y el segundo empleador son las pymes y con todo esto hay reducción de trabajadores de tiempo, de trabajo, y demás”, agregó.