“La decisión para ser candidata a Intendente de Tres Arroyos se toma localmente”, expresó Aprile.

La diputada Laura Aprile habló con LU 24 sobre su recorrida que realizó ayer junto a la Gobernadora María Eugenia Vidal por el municipio de Daireaux y además se refirió a su candidatura a intendente o la posibilidad de ser ministra en caso de que Vidal sea re-elegida.

Expresó que la decisión para ser candidata a Intendente de Tres Arroyos se toma localmente: “Venimos trabajando en ese sentido, nos venimos preparando, pero todavía no tomamos definiciones acerca de candidaturas. Cualquiera del equipo de Cambiemos puede ser candidato y claramente lo que nosotros queremos es ganar en el 2019 el municipio porque tenemos muchísimo para aportar a Tres Arroyos, para mejorar, para potenciarlo y en ese sentido es que nos venimos preparando”, dijo.

Por otro lado no descartó ser parte de algún ministerio si la gobernadora va por la reelección: “No descartó ni afirmo ninguna posibilidad, yo trabajo desde hace mucho tiempo pensando en Tres Arroyos, capacitándome, recorriendo la sección y trabajando en conjunto con los intendentes de toda esta sección”, señaló.

Recorrida por la provincia

La diputada tresarroyense se mostró orgullosa de trabajar junto a la mandataria bonaerense y de recorrer por segunda vez los 135 municipios de la provincia. Ayer estuvieron en Daireaux: “El recorrido de la gobernadora trata de demostrar la cercanía y que trabaja para los bonaerenses, es impresionante ver la esperanza y la gente lo bien que la recibe, es grandioso poder sentir los beneficios que está causando en todos. Hay obras en todos los municipios”, explicó.

También se refirió al conflicto docente y aseguró que es muy importante pensar en los chicos. “María Eugenia está aportando a una educación de calidad, y en este sentido estamos trabajando, con propuestas claras y completas para el cierre de las paritarias y trabajando fuertemente en lo que son comedores escolares e infraestructura”, indicó.

Fiesta del Trigo

Aun no se sabe si la gobernadora estará presente en los 50 años de la Fiesta del Trigo mencionó Aprile, ya que no se pudo hablar en la última visita que Vidal realizó a Claromecó.