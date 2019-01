La distancia mínima que separan a “Pity” Federico de Pablo Garate a la Intendencia

Dicen los allegados al segmento político que integra la mayoría del interbloque peronista, que hay una distancia mínima entre la preferencia del electorado que responde a esa porción, entre Julio “Pity” Federico y el actual diputado provincial y bien posicionado en el ámbito de las determinaciones legislativas bonaerenses Pablo Garate.

No se conoce si hay encuestas o vara que mida quién de los dos tiene mayor consenso en el electorado para suceder los 16 años de Carlos Sánchez al frente del municipio.

Pero de puertas adentro, se admite que ambos, estarían en condiciones de competir.

Garate por su trayectoria, su presencia constante en la militancia, su buenos papeles cumplidos en la tarea desempeñada cuando fue diputado (y hoy también lo es), su titularidad al frente del Partido Justicialista de Tres Arroyos que le ganó a Beto Varese después de 16 años de estar al frente del PJ local. Abogado de profesión y con buena vista en los distintos segmentos económicos y sociales de la comunidad y ahora con una responsabilidad adicional como lo es integrar el Jury de enjuiciamiento junto con otros de sus pares, abogados y magistrados, del denunciado Juez de Garantías de Tres Arroyos, Dr. Rafaél Oleaga.

Pity Federico, “arrastra” el sector más vulnerable del electorado peronista. Su imagen activa desde el Concejo Deliberante, hablando poco y manteniendo contacto fuerte con la sociedad desde el bloque, reafirma su presencia con quienes van a reclamar por necesidades personales, barriales, de instituciones, ó de salud, que no se ven satisfechos por el ejecutivo, tanto provincial como municipal.

Se expone con sus “feligreses”, en fotos que a veces rozan lo demagógico o más de uno hace declaraciones públicas, renegando de la órbita municipal y elogiando el hecho que si “Pity no me hubiera ayudado” no hubiera sido posible. Tal vez ello no lo favorece mucho.

Hay días que tiene una larga fila de necesitados que han encontrado en el concejal un canal para que sus reclamos lleguen al estamento que corresponde, porque no conocen el camino o si lo transitaron no tuvieron suerte, y gestiona como mediador ante el funcionario a quien le cabe la responsabilidad para encontrar dejar conforme al vecino.

Siempre pregona que ha sido una persona humilde, de una familia humilde, y que de chico conoció qué es tener necesidades. Por eso demuestra su sensibilidad.

Son aspectos muy diferentes los que hacen a la preferencia entre Federico y Garate, tal vez hasta incompatibles para una propuesta conjunta, por ello van a tener que debatir y profundo, que será lo más atractivo para la ciudadanía. Pity Intendente, o Garate al Municipio !!