La domadora Camila Sallago se consagró campeona en Brasil (video)

La domadora oriunda de Oriente, Camila Sallago, estuvo este fin de semana representando a Argentina en una jineteada que se desarrolló en Brasil, obteniendo muy buenos resultados consagrándose campeona en su categoría.

La joven domadora habló con LU 24 y dijo que “hace dos meses me llegó la invitación para representar a Argentina en Brasil, hice lo posible para poder llegar, vendí algunas cosas, recibí la ayuda del intendente de Dorrego y pude llegar”.

Camila fue la única argentina que estuvo en el certamen y se proclamó campeona de su categoría.

“El domingo monté en contrapunto con una chica brasilera, hoy hace un ratito me enteré que había salido campeona porque llegué a la campana en el tiempo estimado, tengo un gran orgullo de poder hacer las cosas bien”, explicó.

“Nunca me imaginé que iba a poder ir a otro país a hacer lo que me gusta. La gente quedó muy contenta”, agregó la joven.