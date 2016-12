La EATA fue designada Cambridge English School

La EATA ha sido recientemente designada Cambridge English School, luego de haber alcanzado los objetivos propuestos en el mes de febrero, al firmarse el acuerdo entre Cambridge English Language Assessment y la institución local.

Cambridge English School es una iniciativa conjunta entre Cambridge University Press y Cambridge English Language Assessment que le permite a la institución no solo continuar diferenciándose con un programa de inglés que integra materiales y certificados de calidad reconocidos mundialmente, sino también trabajar con la universidad número uno en el mundo. Como Cambridge English School la EATA gozará de innumerables beneficios tales como servicio de consultoría pedagógica, capacitación docente, seminarios exclusivos e intercambios con otros colegios de la red internacional de Cambridge English School.

Si bien esto representa un logro importante, el compromiso de acompañar a los alumnos en la preparación de dichos exámenes no comienza hoy, ya que desde hace 16 años la EATA ofrece a sus alumnos un proyecto integral en la enseñanza del idioma inglés que comienza en nivel maternal, continua en los niveles inicial y primario y se consolida en nivel secundario. Desde el año 2003 la EATA ha sido sede regional de los exámenes para niños Young Learners y a partir del año 2015 de los exámenes Key for Schools, PET for Schools y First for Schools. Dichos exámenes son considerados una herramienta de evaluación altamente confiable e imparcial, cuyos certificados avalan la habilidad lingüística del alumno. A la vez resulta una manera de evaluar de forma externa el proyecto de inglés de la institución.

Cabe destacar que los exámenes de la Universidad de Cambridge tienen una larga trayectoria en el ámbito internacional y son reconocidos por más de 20.000 organizaciones en todo el mundo, abriendo un sinfín de oportunidades para el trabajo, los estudios y el turismo. Cada año, más de 3.000.000 de candidatos se presentan a estas evaluaciones en más de 130 países.

Más allá del prestigio que el establecer lazos con una institución de la envergadura de Cambridge English Language Assessment significa, la EATA se enorgullece de la experiencia institucional adquirida a través de estos años que ha permitido obtener resultados altamente satisfactorios en el presente ciclo lectivo.