La Escuela 501 lleva más de 40 días sin combi y ediles responsabilizan a la Provincia

La combi de la Escuela 501 no cuenta con chofer desde hace unos 40 días, y por esta situación, los concejales de Unidad Ciudadana, Tatiana Lescano y Martín Garrido advirtieron que está en manos de la Provincia resolver esta situación ya que no han enviado la autorización correspondiente para cubrir el cargo.

“Esta carencia desorganiza a los estudiantes y a sus familias, no sólo los perjudica en el aspecto educativo. En la escuela los chicos reciben el servicio alimentario, las mamás trabajan mientras ellos están en la escuela, y nada de esto es posible sin el servicio de transporte. Lo que sucede es que el chofer que tenía se jubiló, al 31 de marzo, la cuestión administrativa local se resolvió, hay gente que cumple los requisitos en el listado y desde el primer viernes de abril se está esperando que las autoridades provinciales autoricen a cubrir el cargo”, sostuvo Tatiana Lescano, quien también indicó que ayer se colaboró desde el bloque para el traslado de algunos alumnos.

Fallo sobre multas y carnet

En otro orden de cosas, Martín Garrido se refirió al fallo judicial que permite la tramitación del carnet de conducir sin previo pago de multas de tránsito, y apeló a que se trate el proyecto que en su momento el bloque presentó sobre este tema. “Ese proyecto duerme en la comisión de Legislación y en el Consejo de Seguridad Vial, y hoy nos encontramos con este fallo de la Corte y la manifestación del defensor del Pueblo, por eso les pedimos al resto de los bloques que se pueda avanzar en este proyecto”, consideró.

Por otra parte, Tatiana Lescano también consideró oportuno recordar, en torno a la existencia de “patologías fundamentadas en la ingesta de agua con agroquímicos en Pergamino”, que también esa bancada presentó un proyecto para crear una comisión de seguimiento del agua potable a nivel local. “Esta iniciativa que presentamos en el mes de enero fue recibida incluso con beneplácito por los funcionarios del área; pedimos que se hagan análisis del agua en forma más frecuente y que puedan disponerse en la web del municipio, e incluso que los propios vecinos puedan pedir que se hagan análisis del agua de su vivienda. Esto también duerme en la comisión”, sostuvo.