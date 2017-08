La Escuela 502 y un trato inadecuado en la Feria de Artesanías

De acuerdo a las versiones de varias fuentes confiables, la Escuela 502 habría recibido un trato inadecuado en la Feria Nacional de Artesanías que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Tres Arroyos. El malestar, de acuerdo a los mismos voceros, se dejó expresado en una suerte de encuesta que se distribuyó a los expositores, que por otra parte según trascendidos tampoco sería, en general, demasiado favorable a la organización en esta oportunidad.

De acuerdo a lo señalado a LU 24, se había acordado con la Dirección de Cultura contar con el espacio en la Feria para la exposición y venta de las artesanías que los alumnos de la Escuela elaboran en una asistencia técnica en cerámica. Cuando llegó parte de la comunidad educativa escolar con los elementos para montar el stand, el espacio no estaba previsto por la organización del evento, y se los ubicó en la entrada, expuestos a condiciones climáticas no muy favorables. El puesto, además, medía no más de 1.5 por 1.5 metro, y al parecer, se pretendía que allí expusieran lo suyo todas las asistencias técnicas municipales, y no únicamente la que funciona en la Escuela 502, algo virtualmente imposible en un espacio tan pequeño.

Siempre a instancias de lo indicado por las fuentes, ante algún reclamo efectuado ante la directora de Cultura municipal, miembros de la comunidad educativa de la escuela especial habrían sido objeto de maltrato verbal, que incluso habría ido in crescendo al punto que el viernes, primera jornada de la Feria, quienes tenían a su cargo el puesto manifestaron su decisión de irse de la misma.

Finalmente, esa decisión se hizo patente el domingo, porque el frío en el acceso a la Feria, donde estaba el stand, se les hacía difícil de sobrellevar. El lunes, día de clausura del encuentro, el puesto de la 502 ya no estaba.