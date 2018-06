La Escuela Agropecuaria celebró sus 35 años con una Jornada Institucional

La Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos cumplió 35 años y lo celebró con una Jornada Institucional en la que participó el director de DIEGEP, Juan Cruz Rodríguez, el Intendente Carlos Sánchez, autoridades educativas y políticas locales.

En este marco, desde las 19 horas, se realizó la presentación del nuevo edificio del jardín de infantes que se amplió, a partir de la demanda recibida.

Luego disertó el Dr. Patricio Ferrario, quien fuera por más de treinta años Director y es el actual Coordinador General de la EATA, habló en su discurso de la historia de la institución y de la difícil situación que se vio en sus inicios en 1983, ya que no había subsidios y no tenían sede, brindaban clases en la Cooperativa Agraria y los trabajos prácticos se realizaban en la chacra de Agreste.

“La verdad es que la escuela en 35 años vivió los procesos económicos más duros que ha tenido la Argentina moderna, y en esas condiciones el equipo que administraba tuvo que llevar adelante con muchas turbulencias, en estas condiciones la escuela pudo crecer, pudo seguir creciendo, y pasar de 50 lucas que tuvimos al principio a los mil y pico que tenemos ahora”, dijo.

También resaltó la educación de gestión privada sobre todo del interior bonaerense. “En las escuela de gestión privada del interior no hay ánimo de lucro, en el interior van a ver escuelas que la gente que dirige eso no saca nada. Al contrario ponen y siguen poniendo”, sostuvo.

Seguidamente habló Rodriguez y dijo que “fue muy gratificante conocer a las escuelas que están pasando por una situación complicada por alguna medida que hemos tomado en el DIPREGEP en La Plata, muchas veces desde lejos no se puede conocer la realidad de todas las escuelas, es muy difícil”, y dejó un saludo del ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny.

“Me comprometí en dar una respuesta lo más rápido posible, el objetivo siempre fue ordenar y que no es lo mismo las escuelas privadas que hacen todo bien, de las que hacen todo mal”, sostuvo y añadió que “les traemos tranquilidad en cuanto a que no se analizando una reducción de la base presupuestario, todo lo contrario, creemos que hay que fortalecer la gestión privada, la gestión privada esta donde el Estado no está y está demostrado que da una calidad educativa muy buena”.

Por su parte Sánchez señaló que “esta escuela es un modelo por el esfuerzo que se hace para sostener las escuelas privadas, esto es un ejemplo y una cosa importantísima para los tresarroyenses. La Agropecuaria con estos 35 años está demostrando que ha hecho bien desde los cimientos hasta lo que hoy tenemos. Felicitaciones por estos 35 años”.

Finalmente Alejandro Mohamed, director del establecimiento, habló del presente y el futuro de la escuela y el impacto que hoy tiene en la comunidad. “Tenemos 1200 alumnos y se generan más de 200 puestos de trabajo, y el aporte del DIPREGEP y de la comunidad va todo a Tres Arroyos, todo se reinvierte en servicios o en obras a Tres Arroyos. De los 1200 además hay 350 que reciben becas, y tenemos otras 27 que son becas especiales que surgen del aporte de instituciones o personas para que chicos vengan a la escuela sin pagar arancel y recibir una determinada cantidad de dinero por órdenes de compra para pagar transporte, útiles. Esperamos que surjan otras instituciones apoyando a chicos que no pueden pagar”, contó.

También destacó la beca que se genera del personal que voluntariamente aporta lo que quiere a un fondo que permite que alumnos puedan ir a la escuela bajo este sistema de beca.

Por último, se entregaron reconocimientos a los primeros miembros de la Comisión Directiva.