La exjueza de Menores de Tres Arroyos Mirta Guarino dejó en custodia de su mamá al niño que quiso asaltar una joyería

Tras tomarle declaración al nene de 9 años que intentó asaltar una joyería en Moreno y a la mamá del menor, la jueza del Fuero de Responsabilidad Juvenil, Mirta Guarino, señaló que el chico quedará bajo la custodia de su madre. Guarino, cabe recordar, fue la primera titular del Tribunal de Menores de Tres Arroyos, desde su creación en 1998. En 2005 se trasladó a Moreno para desempeñarse en ese distrito como magistrada.

“El nene quedará a cargo de la madre porque no ha mostrado actitud negligente ni abandónica”, explicó la jueza al ser abordada por los periodistas en la puerta de la Fiscalía de Moreno.

“Es una mamá muy sufrida. No es una madre abandónica, no se ha desentendido de sus responsabilidades. En este caso, la mamá buscó ayuda y no pudo con tantos niños” resaltó.

La magistrada contó que “es un chico con problemas” y que parte de su conducta se debe a unas secuelas que le quedaron de un accidente vial que tuvo años atrás. “El niño, por estar en situación de calle, tuvo un choque. Fue atropellado y estuvo meses en coma. Hay una causa por ello. Ha tenido secuelas y una de ellas es la hiperactividad y esto de involucrarse en situaciones complicadas”, explicó.

Guarino, además, aclaró que si bien del tema penal se ocupa la fiscalía, también es un tema que deberá tratarse en el fuero de familia: “Con la fiscal juvenil y su equipo estamos viendo si tiene causas anteriores”.

“El chico es responsable”

Pero más allá de que sea menor edad y tenga problemas de conducta, Guarino destacó que el chico es responsable de lo hizo: “El arma, sea de juguete o verdadera, tiene un poder intimidatorio. Si alguien aparece con un arma, el damnificado o la víctima se siente obligado a entregar sus pertenencias”.

Ahora, la Justicia está investigando si el menor fue inducido a delinquir por otra persona y quién le dio ese arma. "Habría un joven menor de edad quien lo habría involucrado", deslizó.

