La expectativa en Rosario por el casamiento de Messi, contada por un periodista tresarroyense

El periodista deportivo tresarroyense Gerardo Porfilio, radicado en Rosario desde hace 4 años, destacó la expectativa existente en la ciudad de Rosario en la previa al casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

“La ciudad está a la expectativa por ser un casamiento con tintes mundiales. Hay mucha seguridad; muchos comentarios de los medios; de la gente en la calle. Ya comenzaron a llegar invitados en vuelos privados, algunos como Ezequiel Lavezzi y Sergio Agüero y La Princesita ya están acá. Están invitados el plantel completo de Barcelona y algunos compañeros de la Selección Argentina y se bajó Ronaldinho a último momento”, dijo.

Mencionó que además habrá muchas figuras y unos 150 periodistas acreditados en el “City Center de Rosario”, en el Hotel Pullman. “Aquí funciona el casino, uno de los más importantes de la región con un hotel de excelencia para esta ciudad. Trascendió en las últimas horas que habrá 300 invitados. Es una ciudad con más de un millón y medio de habitantes y esto no pasa desapercibido”.

Porfilio, consideró que el periodismo ha tratado con cierto tinte “amarillista” la cuestión de la seguridad de la ciudad, al titular algunas notas como “la narco ciudad” entre otros, cuando en realidad indicó, que la situación no varía a la de otras ciudades como Capital Federal.

“Habrá un vallado y tendrán acceso a una alfombra roja solo los 150 periodistas acreditados a nivel nacional e internacional”, sostuvo.

Agregó que también se está realizando un mural gigante en cercanías a lo que fuera la casa de Lionel Messi, en una iniciativa de sus propios amigos. “el artista Lisandro Urtiaga es quien lo está haciendo. La expectativa de los amigos de Messi es que lo pueda ver antes de que se vaya para iniciar la pretemporada. Esperan que lo vea mañana”.

En cuanto a la rivalidad de Rosario Central y Newell’s Old Boys: “acá la ciudad está dividida entre ambos equipos. Porque los hinchas de estos equipos están en una misma ciudad, no como Boca y River que hay en todo el país, y es muy fuerte esa rivalidad. Los de Newell’s lo tienen bien visto a Lionel y los de Central ahí nomás; lo cual es inexplicable, pero esta ciudad y su rivalidad es así”, justificó.