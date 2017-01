La experiencia de Antonela Ridino como enfermera en la Fundación Favaloro

Tras finalizar la cursada en diciembre de 2015, Antonela Ridino recibió hace pocos días su título oficial de Licenciada en Enfermería con reconocimiento a uno de los promedios más altos, en la Universidad Favaloro. En la actualidad trabaja en el Hospital Escuela de la Fundación Favaloro, en Cuidados Intermedios, y sigue estudiando. En diálogo con la radio, recordó el esfuerzo que hacía, junto a su padre Daniel Ridino, que durante los primeros seis meses de estudios la llevó cada semana a Buenos Aires y luego de regreso a Claromecó, donde vive la familia, hasta que decidió mudarse a la capital.

“Estoy trabajando en el turno noche, porque la Fundación tiene la particularidad de exigirles actualizaciones constantes a sus profesionales para brindar la mejor calidad de atención. He trabajado con un equipo espectacular, desde el doctor Facundo Manes hasta el doctor Fuster, que fue el cirujano de la expresidenta. Y con muchos pacientes trasplantados recientes y neurocirugías. Lo interesante de trabajar en la Fundación es la transmisión de valores y la visión humanista que se tiene de la salud. Durante los tres meses de prueba que todos los que trabajamos allí atravesamos cuando ingresamos, no sólo tenemos que mostrar nuestro conocimiento sino que debemos estudiar la misión, los valores, todo lo que Favaloro pensó al armar la Fundación, y no sólo para decirlo de la boca para afuera, sino para vivir y educar a la gente de esa forma. Eso da un sentido de pertenencia al lugar y nos enfoca en la tarea de enfermería no como una asistencia, sino como uno de los pilares del lugar. Los enfermeros tenemos una voz importante a la hora de tomar decisiones, que se hacen en conjunto”, sostuvo Antonela, que estudió Enfermería en CRESTA antes de licenciarse en la Universidad Favaloro.