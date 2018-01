La exreina del Trigo Camila Peetom es primera princesa de la Cebada Cervecera en Puan

La tresarroyense Camila Peetom, exreina de la Fiesta Provincial del Trigo en la edición 2012, fue elegida anoche como primera princesa en la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera de Puan.

En una nueva y exitosa celebración que se concretó en ese distrito, y que contó con la participación de primeras figuras del espectáculo, fue elegida soberana la joven oriunda de Carhué, Camila Hinding.

Camila, en contacto con LU 24 explicó que “hace cuatro años había dejado de postularme en fiestas, pero me agarraron muchas ganas, me acompañaron mis amigas y mi mamá, me presente y viví una experiencia hermosa, me sentí muy bien con los resultados logrados, muy contenta”.

Respecto a lo que fue la elección en sí, Camila dijo que “en esta fiesta tomaron otras modalidades respecto a la mujer, ya que no nos dejaron pasar en malla, lo hicimos en short y remeras, y es una muy linda experiencia, te vas con otra mirada, además te llevas un montón de amigas; me voy con una hermosa experiencia, me parece muy bien lo que hicieron en Puan con la vestimenta “.

“También nos juntaron con el jurado para hablar sobre temas personales y analizar por qué se dejaron de hacer las elecciones de reinas si no se toman otras medidas, ya que si uno va lo pasa bien, no estoy de acuerdo a un rotundo no de decirlo y elegir una embajadora turística; yo al haber sido Reina Provincial del Trigo quiero que se siga eligiendo; lo que viví después de cuatro años, al ir a una Fiesta Nacional y salir primera princesa me da un empujón para hacer lo que me gusta, en 2012 fui elegida soberana triguera, luego deje por cuestiones laborales y personales, hasta esta última decisión.

Finalmente, Camila agradeció a LU 24 “por estar al pie del cañón, conmigo”.