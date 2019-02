La Farmacia del Sindicato de Empleados de Comercio se muda a un nuevo emplazamiento

En los próximos meses, la Farmacia del gremio mercantil tresarroyense se mudará a un nuevo local, en calle 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, a unos 150 metros de la sede sindical, ubicada en esta última arteria a la altura del 143.

En los estudios de LU 24, fue hecho el anuncio a través del Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Roberto Di Palma, quien explicó que “adquirimos el edificio en la esquina de calle 25 de Mayo e Yrigoyen, el que debe ser reformado como cuando lo hicimos con el actual edificio de la Farmacia, el que se habilitaría en Octubre”.

“Estamos haciendo las gestiones para la aprobación del Ministerio de Salud”, aseveró Di Palma, “por lo que esperamos poder habilitarla en esa fecha, la remodelaremos como hicimos con La Guardería” dijo.

La Cacuri

El sindicalista también habló sobre las numerosas actividades que brinda la entidad, como los servicios de la remozada Biblioteca Cacuri -a la que se la pintó durante el receso veraniego y se le incorporará un sector para amigar con los libros a los niños, la que será presentada por Karina Pecker en los próximos días -; y también trabajando con la Guardería, que crece día a día, por lo que estamos muy felices y fascinados por la comodidad que ven los padres para ofrecer a los chicos”.

Apoyo Escolar

“A partir del 18 de febrero empezamos con la entrega de los kits escolares y guardapolvos y clases de apoyo escolar para quienes deben rendir exámenes, y se reconocerá el 50 % de textos escolares que les pidan a los hijos de los afiliados y los uniformes para quienes van a colegios privados también tendrán un reconocimiento” sostuvo Di Palma.

Talleres y Cursos en la Biblioteca: “Nos queda chico el espacio”

Seguidamente, enumeró “el montón de talleres que se están dictando en la Biblioteca, con la incorporación de Aero yoga y yoga integral, a cargo de Mariana Arias el que no se discontinuo durante enero; Karate, con María José Legarreta; el espacio de lectura con Beatriz Altieri, un clásico al que concurren unas veinte señoras; Fotografía con Alejandro Herrera, Pintura decorativa y técnicas varias con Susana Mainini, Escritura para adolescentes y adultos con Pilar López, Taller inclusivo de juegos y experimentación, con Carolina Mitidieri, y desde abril se incorpora algo que nos había pedido mucho la gente: Inglés para adultos con Cristina Smith; Costura con Marcela Torraca, Estimulación Cognitiva con Natalia Di Paolo, Apoyo escolar desde el 18 de febrero, y Yoga para niños con Carolina Mulder, una cantidad de actividades, nos están quedando los espacios, dado que tiene que ver mucho, los precios preferenciales para los afiliados, muy accesible para llegar a estas actividades”.

La Casa del Jubilado

“En la Casa del Jubilado, lindera a La Guardería, hay talleres de memoria, y a quienes se interesen habrá una profesora de educación física que los acompañara a caminar por la plaza y estaremos viajando a Uspallata, viaje al que me han invitado y voy a acompañar, salimos el 16 de marzo, recorriendo la hermosa provincia de Mendoza, es un viaje completo, quedaron algunos anotados como posibles suplentes, pero realmente “nos quedó chico”, concluyó.

Colonia de Vacaciones

Hicimos convenio de un 50 % en todos los clubes con piletas y con Aquática para las actividades de Colonia de Vacaciones, aunque se pensó en construir algún predio deportivo en su momento, y hacer algo en Claromecó, pero analizando los costos de mantenimiento, decidimos no concretarlos por el momento”, dijo finalmente.