La gestión comunal y sus matices, analizada por los oyentes

La radio genera, a través de distintas vías de comunicación, un vínculo de ida y vuelta con sus oyentes. Opinan a través de las redes sociales, se involucran por medio del Whatsapp y el mensaje de texto, y están quienes quieren ser escuchados por periodistas e incluso por sus propios pares, otros oyentes, y utilizan el teléfono. Habitualmente se identifican, otras veces eligen el anonimato, pero en todos los casos son escuchados por el equipo de LU 24. A continuación, una muestra de esa comunicación que fluye entre periodistas, operadores y vecinos que escuchan la radio en su casa, en el auto, en el campo, en la calle e incluso en localidades vecinas, a la manera de mosaico de opiniones sobre la gestión municipal, puesta en debate como resultado de las últimas elecciones Primarias.

“Desde Necochea me doy cuenta cómo tenemos que valorar a Tres Arroyos. Recién me dijeron en un negocio “cómo crece tu ciudad, qué Parque Industrial tiene…”. Y uno ve acá, en Necochea, calles oscuras, las calles en mal estado”. Yo vivo sobre Lamadrid y observo que es muy buena la forma en que se hizo la obra de asfalto. Con todos los pormenores que tengamos, hay que valorar nuestra ciudad”, opinó un oyente tresarroyense desde la vecina ciudad balnearia.

Graciela Sapag, hija del expresidente de la Junta Vecinal Villa Italia, Lindolfo Sapag, destacó que “por años vivimos, del otro lado de la ruta 228, abandonados en medio de un barrial. Desde que está el vecinalismo, y especialmente el intendente Sánchez, eso cambió. A Sánchez se le puede golpear la puerta a cualquier hora y él atiende, pero no se saca la foto. De la mano de él y de ‘Cuto’ Moreno, la ciudad creció mucho. Moreno fue el único político que cuando subió a lo más alto del poder, no se olvidó del lugar donde venía. Yo me dedico a limpiar casas y escucho todas las campanas. Lo que veo es que hay mucho egoísmo, y llegan las elecciones y hay gente que se olvida de todo”.

“Aunque no estoy de acuerdo con el que se la prestó, Sánchez saludaba con gorra prestada. Pero acá estamos acostumbrados a cavar y cavar para que se caiga el que está de turno. Por eso les aconsejo al intendente y a los que lo rodean, que se bajen del caballo. Las obras están perfectas, pero la mayoría las pagamos los vecinos. Y entiendo que perdieron no por lo que hicieron, sino por no escuchar a los vecinos”, dijo otro oyente, en este caso con una mirada crítica acerca de la actual conducción municipal y también con el representante local más encumbrado en el Gobierno nacional anterior, el legislador Carlos Julio Moreno.

Desde Orense, Pablo Hut advirtió que “no todas las responsabilidades en la gestión, en las localidades, la tiene el intendente. Porque en esos lugares, Sánchez tiene un representante en el que tanto él como los vecinos han confiado, y seguramente en aquellas donde ha perdido las elecciones, quizá hubo algo que no funcionó como tenía que ser”.

Estos son apenas un puñado de testimonios de los muchos que recibe la radio, diariamente, recogidos y compartidos con la audiencia en la mañana de este domingo.