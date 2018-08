La gobernadora María Eugenia Vidal volvió a San Cayetano

En un nuevo hecho histórico para el distrito, por segunda vez en su gestión, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires visitó San Cayetano. Luego de haber inaugurado, en diciembre del 2016 el Espacio Cultural, María Eugenia Vidal volvió a la vecina ciudad para concretar una jornada de trabajo con el intendente Miguel Gargaglione.

En primera instancia, con el objetivo de estar cerca e interiorizarse sobre cuestiones que hacen a la gestión municipal, y diagramar políticas públicas en conjunto, la Gobernadora mantuvo un encuentro con el jefe comunal.

Allí participaron también el ministro de Gobierno Joaquín De la Torre y el Secretario de Medios, Mariano Mohadeb, y los funcionarios municipales Manuel Sampayo (Secretario de Gobierno), Ignacio Marlats (Secretario de Hacienda), Luciana Sampayo (Secretaria de Salud), Ana Paula Mancino (Presidente del Honorable Concejo Deliberante) y Alejandra Santos (Presidente del Concejo Escolar).

Luego fue el momento de reunirse con un grupo de vecinos. En la vivienda de la familia Porras, a metros de la repavimentada RP Nº 75, la Gobernadora escuchó a una docente, un remisero, un productor agropecuario, un camionero, y un empleado municipal que maneja una ambulancia, quienes le dieron su parecer sobre la realidad de los distintos sectores involucrados.

Sin dudas, la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 75 fue uno de los temas centrales del encuentro. La mayoría de los vecinos allí presentes transitan a diario por dicha arteria, por lo que agradecieron la inmediata respuesta que tuvo el gobierno provincial para solucionar un problema de años.

Al respecto la Gobernadora se mostró feliz de ver terminada una obra que “significa mucho más que cemento, detrás de ello hay respuestas a mucha gente que durante mucho tiempo sufrió mucho. Hoy pasamos una tarde muy agradable en esta casa con vecinos que nos contaron su experiencia, cómo viven el cambio, de una ruta que se prometió 30 años, ver la diferencia, manejar tranquilo, no estar expuestos a accidentes, cómo una ruta bien hecha le cambia la vida a mucha gente”, afirmó Vidal.

“En mi tercera visita a San Cayetano (la primera de ellas fue como candidata) me encontré con algo muy lindo que es, hablando con vecinos, que nos digan a Miguel y a mí que se cumplió la palabra, lo que se prometió se hizo, y esa es la mayor satisfacción que uno puede tener”, continuó manifestando.

“Cuando uno está en estos lugares muchas veces tiene que decir que no, y que no a cosas que son importantes porque no le alcanzan los recursos; entonces cuando uno dice que si tiene que estar muy seguro de poder cumplir, que lo va a hacer de manera transparente, que la gente lo va a poder ver. Dejar atrás esa Provincia llena de carteles o con obras paradas y promesas que nunca se cumplieron, y creo que el trabajo que ha hecho Miguel en San Cayetano y que yo trato de hacer todos los días en la Provincia es eso, es que recuperemos la confianza en el valor de la palabra y que la gente lo diga para mí es el mejor regalo que nos pueden hacer”, concluyó la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el intendente Gargaglione destacó el hecho de poder realizar este tipo de encuentros en territorio, “escuchar a nuestros vecinos, sus inquietudes, trabajar con la Gobernadora para dar respuestas, y planificar el futuro. Enormemente agradecido a María Eugenia Vidal por su visita a San Cayetano”, cerró el jefe comunal.