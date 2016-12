La gobernadora también recorrió el Hospital de Chaves (video)

Apenas 17 minutos duró la fugaz visita de la gobernadora María Eugenia Vidal a Adolfo Gonzales Chaves. Tras participar de la inauguración del Centro Cultural en San Cayetano, la mandataria arribó por vía aérea al vecino distrito, y fue trasladada al Hospital Anita Elicagaray.

Recibida por el intendente Marcelo Santillán y otras autoridades locales y regionales, Vidal recorrió el centro de salud, especialmente los sectores más nuevos del edificio y servicios incorporados recientemente, y recibió cálidas expresiones de parte de vecinos. Por otra parte, y si bien no se registraron inconvenientes con su llegada, la combi que la trajo desde la pista hacia el Hospital tuvo que ingresar por otra entrada ya que en la puerta del nosocomio la esperaba una manifestación de SUTEBA.

El contacto entre la jefa de estado provincial y la prensa fue muy breve. En sólo un minuto y medio, no obstante, Vidal relativizó la posibilidad de unificar las Policías, y se mostró satisfecha por la aprobación del Presupuesto 2017. “Estoy agradecida con el trabajo de la Legislatura, especialmente de los bloques de Cambiemos en Diputados y Senadores, del Frente Renovador y de algunos legisladores peronistas que nos han acompañado para aprobar este Presupuesto que no es mío sino de todos los vecinos de la Provincia. Para seguir haciendo obras, mejorando hospitales como este, viviendas como las que el intendente ejecuta con fondos provinciales, luminarias para la avenida San Martín, se necesita aprobar el Presupuesto”.

Respecto de la posible unificación de las fuerzas de seguridad, Vidal advirtió que “es un debate que hay que dar”. Y finalmente aseguró que “es una responsabilidad y un compromiso de todos que la Provincia termine el año con tranquilidad”.

Acompañaron el paso de Vidal por Chaves varios representantes de Cambiemos en la región, entre ellos los senadores por la Sexta Sección Nidia Moirano, Julieta Centeno y Andrés De Leo; la diputada Rosio Antinori y la edil tresarroyense Laura Aprile.