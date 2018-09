La gobernadora Vidal encabezó una reunión de gabinete en Bahía Blanca

En una medida que ya se ha hecho costumbre, la gobernadora María Eugenia Vidal encabezó una nueva reunión de gabinete fuera de La Plata. Esta vez fue en Bahía Blanca y a la cita no acudieron dos de los ministros.

Se trata del responsable de Seguridad, Cristian Ritondo y el de Trabajo, Marcelo Villegas, en un cónclave que no se realizó en el Salón Blanco del Palacio Municipal bahiense, como se informara previamente, sino en la sociedad de fomento del barrio Rosendo López, ubicada a unas 50 cuadras.

De la reunión también tomó parte el intendente oficialista Héctor Gay, tras lo cual se llevaron a cabo encuentros con intendentes de la zona y legisladores.

El jefe comunal aseguró que durante la reunión planteó "algunos temas que están pendientes de resolución por parte de Nación, como el subsidio al transporte, porque si se quita el municipio no puede bancar el desfase que ocurriría. Lo mismo con el dinero que, cada vez más, el municipio está poniendo para los móviles policiales, porque se ha mantenido un valor por parte de Provincia pero el precio de la nafta, por ejemplo, no es el mismo que hace 6 meses, y eso es un costo adicional que es difícil de mantener".

A su turno, el titular de Justicia, Gustavo Ferrari, explicó que luego de la sesión del Gabinete se reparten para visitar municipios de la zona. "Hoy me toca Saavedra, aunque antes iré a la cárcel donde tenemos un trabajo que visitar".

La llegada de la delegación oficial convocó a muchos ciudadanos, algunos para apoyar a Vidal y otros para expresarle quejas y reclamos.

Tras el encuentro, informó La Nueva, la Gobernadora partió raudamente sin realizar declaraciones.

Fuente y fotos: La Tecla.