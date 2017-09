La hija del “Momo” Venegas denuncia: “Los testaferros se quedaron con mi plata”

Maria Eva Venegas, hija del sindicalista de los peones rurales oriundo de Necochea, Gerónimo “Momo” Venegas, denunció que los testaferros de su padre se quedaron con su plata.

El histórico líder de la UATRE, el gremio de trabajadores rurales, falleció el 26 de junio pasado, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Desde ese día, su herencia desató una guerra descarnada. "No se puede calcular el monto de todo lo que estamos disputando", dijo María Eva.

La mujer denunció ante Perfil que supuestos testaferros de su padre se niegan a "repartir lo que dejó", y afirma que buscaron internarla en un psiquiátrico para "sacarme todo".

“Estoy viviendo un calvario. Desde que falleció papá, a mi hermano Joaquín y a mí nos declararon una guerra terrible este señor Carlos Arrieta, mano derecha de mi padre y encargado de pasarnos plata, y otros hombres de su entorno. No está cumpliendo eso y le pasa solo a Pamela, hija de otra relación; y ella reparte entre otras tres hermanas Estela, María de la Paz y Yanina. Somos seis en total”, indicó María Eva.

Además aseguró: “Ellos fueron los que me internaron a mí cuando murió mi padre. Me desperté en mi casa de Necochea de golpe, reventaron la puerta y cayeron con médicos para internarme. Me hicieron una denuncia falsa con mi hija Melanie, la utilizaron a ella. Cuando me quisieron internar, lo lograron, esa noche me llevaron a una clínica en Necochea, me metieron en una jaula con llave, en un colchón en el piso. Cuando me desperté, me habían trasladado a un psiquiátrico en Mar del Plata. Me levanté atada de pies y manos. El doctor que me vio, me dijo que me iba a dar el alta cuando me vea bien. Yo estaba muy deprimida. Usaron a mi hija menor para decir que yo la había golpeado. Le dijeron que yo estaba muy mal y que debía decir eso para que me internen; si no, me iba a morir. La jueza luego se dio cuenta que era todo mentira”.

En otro tramo de la entrevista la hija del “Momo” expresó que su padre dejó pruebas y documentación de todo por si no recibían el dinero. “Ellos saben que tengo las pruebas de cosas que él tenía, bienes con Carlos Arrieta. Ese señor manejaba los bienes pero eran de mi padre”.

“El me dejó todo documentado por si me querían cagar a mi o a Joaquín. Si quieren perdemos todo, pero Carlos Arrieta va preso. Yo quiero que me den lo que me corresponde. No se puede calcular siquiera el monto de todo el dinero que estamos disputando”, agregó.