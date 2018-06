La joyería de una tresarroyense, a consideración de Latinoamérica

Julia Cortese, artista plástica tresarroyense, resultó seleccionada tal como se informó días pasados, en la II Bienal de Joyería Contemporánea Latinoamericana y en unos diez días sabrá los resultados de esta compulsa, aun cuando estar entre los elegidos por el jurado ya configura un logro importantísimo. “Me formé como artista plástica en la Universidad Nacional de La Plata, y egresé de las orientaciones de Cerámica y Grabado y Arte Impreso; en forma paralela me formé en joyería, de manera extracurricular, y hace cuatro años que me desempeño en esto. A diferencia de lo que ocurre en Chile o México, en Argentina no hay formación universitaria en joyería, de manera que se practica como una disciplina conexa a las artes plásticas y el diseño industrial, además de mucha gente que lo trabaja de oficio”, sostuvo, entrevistada por LU24.

Hasta ahora, Julia no había vendido piezas más que por algún encargue particular, pero hoy está trabajando en una colección que tiene pensado lanzar a fin de este año. “Me voy a animar a dar este paso que espero desde hace tiempo, y lo de la Bienal me va a ayudar, por el alcance que tiene la muestra y porque es la primera vez que me presento”, confió.

La Bienal de Joyería Contemporánea Latinoamericana es la única en su tipo en un amplio territorio, lo que sin duda le permitirá a Julia que su obra se conozca a nivel internacional.