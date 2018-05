La jubilación digital para estatales de la Provincia se implementará desde el 19 de mayo en Tres Arroyos

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy el nuevo Sistema de Administración Previsional, que permitirá a los trabajadores estatales bonaerenses tramitar su jubilación de forma digital en un plazo máximo de noventa días, "transparente, sin errores" y sin la intromisión de gestores. En Tres Arroyos se implementará desde el 19 de este mes.

Durante un acto realizado en un centro de jubilados del partido de Lanús, Vidal sostuvo que "cuando llegamos, a la gente le llevaba más de un año en promedio conseguir la jubilación. A algunos, dos o tres años. Con esfuerzo del equipo del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS), lo bajamos primero a 270 días. Igual era mucho, así que usamos la tecnología y ahora todos los trabajadores de la Provincia van a poder tener su jubilación en noventa días, hecha de manera digital desde el lugar de trabajo".

Acompañada por el intendente local, Néstor Grindetti y por el presidente del IPS, Christian Gribaudo; la gobernadora resaltó que este sistema no sólo acortará "el tiempo y la mala sangre que la gente se hacía en este proceso: también permitirá más transparencia, porque alrededor de la burocracia aparecían los gestores que cobraban para acelerar los trámites, plata que no era justo que se pagara".

El beneficio abarcará a los empleados de organismos gubernamentales y municipales, como así también a los trabajadores del poder legislativo y judicial.

"Que la jubilación sea digital es dar respuesta una más rápida, que no se tarde tanto", prosiguió, y puntualizó que el trámite se podrá completar "desde el lugar de trabajo donde uno está por cumplir la edad y los años de aporte para jubilarse, en los 135 municipios de la Provincia".

Vidal añadió que "nuestro próximo objetivo es que, a partir del año que viene, lo puedan hacer desde su casa".

Antes del anuncio, la gobernadora Vidal presidió una reunión de gabinete de ministros que se desarrolló en la Casa del Futuro en Villa Jardín en Lanús.

Los municipios van a ser incorporados al nuevo sistema previsional en cinco etapas: primero fueron incorporados en marzo pasado San Isidro, San Miguel, Saladillo y Lanús; este mes se sumarán otros quince distritos, treinta en julio, 45 en septiembre y los 41 restantes en noviembre.

En una primera etapa, y durante 2018, se incorporarán a la jubilación digital los empleados estatales de los 135 municipios de la Provincia y de la Dirección General de Cultura y Educación, lo que representa más del 60% de los trabajadores activos. El año que viene, en un segundo paso, se sumarán los trabajadores de la administración central, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario, entre otros.

Desde marzo ya está en marcha el Certificado Digital de Servicios común a todos los empleadores que reemplaza a los anteriores y se realiza online. Y cuenta con la firma digital de cada intendente o responsable del organismo para darle más transparencia. Ahora se estima en 90 días que tardará en realizarse la jubilación.

Para poder realizar el trámite jubilatorio de manera 100% digital, el IPS diseñó un nuevo Sistema de Administración Previsional (SAP). Allí el empleador carga la historia laboral de cada persona e ingresa la Certificación Digital de Servicios para iniciar el proceso. A partir de 2019 cada persona podrá iniciar su jubilación desde su casa, sólo con una conexión de Internet.