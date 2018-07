La Justicia ordena actualizar la cantidad de Diputados: A la provincia le corresponden 30 más

La Cámara Nacional Electoral (CNE) solicitó en un fallo que la Cámara de Diputados de la Nación actualice su conformación. La actual distribución y cantidad de bancas calculada a partir de un censo poblacional de 1980 quedó “anacrónica”, tal como calificó el Tribunal.

La decisión deja a la Provincia de Buenos Aires con la posibilidad de sumar 30 diputados nacionales más a los 70 con los que ya cuenta, de acuerdo a los datos del censo 2010. En 1980 la Argentina tenía 27.949.480 habitantes, en 2010, año del último censo, la población ascendió a 40.117.096.

En su fallo, los camaristas Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera tuvieron en cuenta el alcance del artículo 45 de la Constitución Nacional que señala que "después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado".

La modificación del cálculo poblacional repercute en la mayoría de las jurisdicciones del país, y tiene en la provincia de Buenos Aires su impacto. Aún así, la solicitud judicial no es determinante.

"Más allá de la adecuación que debe realizarse, el número de diputados no necesariamente habría de variar en mucho -pues, como dice la norma constitucional, el Congreso podría elevar la base de cálculo- lo que denota lo innecesario de la modificación en la partida presupuestaria correspondiente para solventar el gasto que implicaría la puesta en función de los eventuales nuevos cargos", indicó la CNE en un comunicado.

Diego Reynoso, politólogo de la Universidad de San Andrés, estudió en profundidad la representación de la cámara baja. Señaló que la cantidad de miembros debería ascender de 257 a 288. En declaraciones a Ámbito. com, dijo que “los cambios demográficos desde 1983 a hoy son muy notables”.

“A la provincia de Buenos Aires le faltan 30 diputados, en 2019 se deberían elegir 100. Estos cambios no necesariamente deberían ser por ley, la Constitución manda que se actualice cada 10 años con cada censo. ¿Por qué no se hizo? Es una respuesta que tiene que dar las autoridades", afirmó Reynoso.

