La lluvia no apagó la magia de los Reyes (video)

Una multitud acompañó la nueva edición de la caravana de Reyes que se realizó por la Avenida Belgrano hasta llegar al Templo del Carmen.

La lluvia que estuvo presente en los momentos iniciales de la marcha hacia el Pesebre, no impidió que los tresarroyenses, chicos y grandes, dijeran presentes al paso de Melchor, Gaspar y Baltasar.

En la oportunidad, se expresaron el Secretario del Concejo Deliberante, el Jefe de Gabinete y el intendente municipal, ante el requerimiento de LU 24 mientras transcurría la caravana.

Pablo Abraham: “Estoy contento por poder acompañar este acto”

El Secretario del Concejo Deliberante, y titular del Movimiento Vecinal, Pablo Abraham dijo a LU 24 que “la política nos ha dado la posibilidad de acompañar este acto en los últimos años, un acto muy cálido y tradicional en la población tresarroyense, dialogando con los papás y compartiendo la alegría de los chicos, es una magia que se percibe y que la genera la sonrisa a los chicos, estoy contento, como un chico más, vinimos con la familia”.

Hugo Fernández: “Esto hace que uno vuelva a ser chico, se rescata la emoción”

El Jefe de Gabinete, Hugo Fernández, dijo vivir la caravana con mucha emoción me gusta ver la cara de los chicos, que hace que uno vuelva a ser un chico, recuerda a la cara que uno pondría cuando era un chico, se rescata la emoción, que es una de las pocas cosas que se mantienen en las tradiciones de tantos años, algunas de ellas que lamentablemente se han ido perdiendo”.

Sánchez: “Es un evento muy emocionante, tengo gran cariño por los chicos”

El intendente Carlos Sánchez, fue muy requerido en la caravana por la comunidad que se acercó a acompañar el paso de los reyes, y expresó respecto al evento que “es muy emocionante, yo tengo un gran cariño por todos los chiquitos, los recibo en el despacho cuando visitan con los colegios, y me gusta charlar con ellos, y una cosa como esta me da la posibilidad de estar en contacto con ellos. Son caricias al alma; que luego del trabajo que uno tiene tenga una noche como esta es un aliciente para que uno siga peleando las cosas todos los días. Vengo siempre desde que soy intendente, un solo año no alcance a llegar por un problema en un vehículo; agradezco a la Iglesia del Carmen, que todos los años propone esta caravana, y tratamos de colaborarle en todo lo posible, como es el caso de los chicos que toman clases de teatro en Cultura y que hoy participan del pesebre viviente, encontramos este espacio para que puedan hacerlo”.