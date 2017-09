La lluvia y el viento en Orense solo detuvieron el arreglo de calles

El último temporal de viento y lluvia no ocasionó mayores consecuencias en Orense, según lo confirmó el delegado municipal, Eduardo Pecker.

El registro pluviométrico fue de 45 milímetros pero no hubo inconvenientes importantes, aunque el agua no escurrió bien en algunas calles, algo que “ya estaba siendo solucionado”, dijo el funcionario.

Pecker añadió que “junto a bomberos se revisó el arroyo, y si bien viene crecido por ahora no hay ningún riesgo”.

Las inclemencias del clima frenaron las tareas de arreglo de calles que se llevan a cabo en la localidad y el balneario, las que serán retomadas a la brevedad.