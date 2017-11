La mamá del pequeño Alejo, agredido y violentado, está libre

Marianela Alejandra Menéndez está en libertad. Es la madre de Alejo, el niño de 3 años que fuera agredido brutalmente a principios de septiembre, caso este con mucha trascendencia, inclusive con varias marchas en la búsqueda de Justicia.

El caso fue confirmado por fuentes familiares a LU 24 indicando que la mujer, luego que el Juez de Garantías, Rafael Oleaga firmara su excarcelación, volvió a Gonzáles Chaves donde se vio en complicaciones, dado que los vecinos le reprochaban su actitud y llegaron a agredirla, por lo que se fue a vivir con su padre, fuera del distrito.

La mujer fue detenida cuando los médicos del Hospital Pirovano que atendieron a Alejo, la denunciaran por ser cómplice de las agresiones a su propio hijo, dejando el pequeño al descuido y por las lesiones, se tenía la certeza que no era el único castigo que recibió el día que descubrieron el hecho.

El fiscal Gabriel Lopazzo buscó elementos de juicio y pidió al Juez de Garantías su detención. Estuvo varias semanas en una comisaría con dependencias para detenidas femeninas, pero luego la defensa solilcitó la excarcelación y no le dieron la prisión preventiva que pidió el Fiscal. Al parecer tuvieron en cuenta que la pena del delito acusado es menor a tres años, que no tiene antecedentes y creyó el magistrado que no hay riesgo que se profugue.

Su compañero acusado de los castigos materiales y abusos contra el niño, sigue en prisión.

Alejo, el niñito víctima, sus dos hermanas menores, están fuera del entorno familiar directo, en un hogar sustituto municipal judicializados. Se sabe que algún familiar suele venir a visitarlos. En los próximos meses deben tomarse determinaciones en cuanto al futuro de los niños: si pueden cobijarlos familiares, cuestión que se veía dudosa, o tendrán la posibilidad de ser adoptados, los tres.