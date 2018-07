La mayoría de los gremios docentes bonaerenses acatan la conciliación obligatoria y suspenden el paro

Tras 30 horas de intenso debate y discusiones, cuatro de los cinco sindicatos de maestros bonaerenses resolvieron hoy acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Educación bonaerense. De esta manera, decidieron suspender el paro de 72 horas previsto para el lunes próximo y que entorpecería el comienzo de las clases en la provincia de Buenos Aires, tras la finalización de las vacaciones de invierno.

El Frente Unidad Docente Bonaerense (FUDB) no lanzó un comunicado oficial sino que la postura de cada gremio fue informada a través de sus portales y comunicados de prensa: la FEB, Udocba, Sadop y Amet confirmaron que suspenden la medida por 15 días. En tanto, el Suteba, que dirige Roberto Baradel, el ala más intransigente de los docentes, decidió esperar hasta mañana para comunicar su postura. Sin embargo, adelantaron que realizarán una presentación judicial para que la Justicia analice la legalidad de la conciliación obligatoria. "Queremos que la Justicia defina si es o no legal la medida que tomó Vidal, pues la cartera laboral no puede ser juez y parte en el mismo litigio", dijo una fuente del Suteba.

Los docentes afiliados a Suteba posiblemente decidan continuar con la medida de fuerza ya que la Ctera convocó a un paro de 48 horas a partir del lunes próximo. "En el día de la fecha, reunido el Plenario de Secretarixs Generales, el Suteba resolvió adherir a la Jornada Nacional de Protesta de 48 hs convocada por CTERA para los días 30 y 31 de julio, con la realización de paro y movilización", indicó el gremio en un comunicado.

El acatamiento a la conciliación obligatoria y la falta de un comunicado en conjunto de los gremios fue leído por el gobierno de Vidal como un triunfo ante las diferencias internas que surgieron en los distintos gremios.

"Las cuestiones que dividieron a los sindicatos no tiene que ver con una mirada política sobre el tema", dijo una fuente que participó del debate. "Todos están convencidos que lo mejor sería llevar adelante la medida. Sin embargo, de no acatar la conciliación obligatoria muchos gremios que tienen sede en provincia y no son delegaciones de un sindicato nacional podrían sufrir las penas que se impongan por no acatar la medida dictada por el ministerio de Trabajo", sostuvo la fuente.

Por su parte, el titular de Udocba, Miguel Díaz, aseguró: "Se ha decidido suspender el paro de 72 horas como consecuencia del llamado a conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La mayoría hemos decidido que el paro se difiere por un plazo de 15 días hábiles a la espera de las conversaciones que se deberán llevar adelante en el marco de la conciliación".

fuente: La Nación.