La Mesa Sindical anunció medidas en contra del cobro de plus médico

En instalaciones del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera – SATIF – Seccional Tres Arroyos, se llevó a cabo una reunión del Consejo Directivo de la Mesa Sindical, de la que participaron los secretarios generales de todos los gremios.

Posteriormente anunciaron a la prensa que reiniciaran el reclamo ante el Círculo Médico por el cobro de plus de los profesionales tras no tener respuesta desde hace más de un año.

“Hemos decidido en esta mesa reiniciar este reclamo con este reunión y luego tiraremos panfletos en la calle para que la gente se interiorice y a través de los medios y culminará la primera etapa con una marcha el día viernes 31 para reclamar por lo cobros indebidos. Se marchará desde Plaza San Martín hasta el Círculo Médico”, así lo anunció Daniel Marchetti, secretario general de los Fideeros.

En tanto, el responsable del Sindicato de Trabajadores de la Carne, Néstor García, sostuvo: “Creemos que el diálogo se ha agotado, ya hemos tenido reuniones con el Círculo Médico, han venido del Colegio Médico de Bahía Blanca y en realidad nos pidieron que paráramos un poco la mano, pero de parte de ellos no hubo respuestas, al contrario, muchos médicos cortaron la atención de algunas obras sociales, entonces nosotros creemos que ellos están haciendo una medida de fuerza en contra de los afiliados nuestros, en contra de las obras sociales y nosotros vamos a responder de alguna manera”. Luego aseguró que ellos justifican que se trata de un cobro ético, y dijo que no son todos los médicos que cobran este plus, pero si la mayoría.

A su turno, Marcela Molina, secretaria general de SUTEBA, indicó que “lo que se denuncia es que si ellos tienen un arreglo con la obras sociales deben de mantenerse, porque ellos están firmando un contrato y lo están incumpliendo de manera ilegal, perjudicando directamente a los trabajadores”.

Finalmente Juan D´ Annunzio, responsable del gremio Trabajadores de la Industria de la Alimentación, dijo que “hemos tenido que retomar este camino de lucha y compromiso para que nuestros afiliados estén un poco mejor y no sufra tanto el bolsillo, y menos con la salud que vemos que es un gran negocio, hoy en día. Creemos que estamos en la buena senda y llamamos a que reflexionen los profesionales que hacen esto”.

Conflicto Docente

Por otro lado, la mesa sindical se manifestó en apoyo a la lucha docente y manifestaron que los estarán a acompañando en esta medida de fuerza que ellos han determinado.