La Mesa Sindical llevó su reclamo por el plus médico al Concejo

Integrantes de la Mesa Sindical tresarroyense se reunieron con concejales a los que plantearon su reclamo por el cobro de plus por encima de los bonos de las obras sociales. Al término del encuentro, Alberto Filsti del Sindicato Unico de Conductores de Motos y Verónica Otero de UPCN aseguraron que “buscamos colaboración de los ediles para resolver esta problemática. Los médicos firman convenios que no se respetan y realizan cobros indebidos, y a esta problemática hay que darle un fin”.

Los dirigentes gremiales alertaron también acerca de la sobredemanda que recibe el Hospital en cuanto a la salud de quienes han sufrido despidos o no pueden hacer frente a estos cobros.

“Salimos conformes porque si bien sabemos que esto no está en manos de ellos, que es el Círculo Médico el que debe hacer respetar los convenios, los concejales se comprometieron a colaborar”, indicó Otero.

Por su parte, Filsti informó que desde el gremio de la Alimentación se realizó una denuncia por este tema ante la AFIP. “Hasta el momento la AFIP nunca hizo nada, más bien parece haber hecho la vista gorda, pero es momento de actuar porque la gente no puede seguir pagando”, finalizó.