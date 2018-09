La Mesa Sindical realizó un acto contra “las políticas neoliberales”

La Mesa Sindical de Tres Arroyos realizó este jueves a la tarde en plaza San Martin un acto en protesta contra “las políticas neoliberales que sufren todos los trabajadores”.

Daniel Marchetti, del gremio fideeros, explicó a LU 24 que “se quiere dar a conocer la situación actual a nivel nacional, provincial y local de los trabajadores en particular, pero en general de toda la industria, de las empresas, la situación económica del país y del comercio”.

Durante el acto se leyó un discurso que fue leído por Marchetti (Fideeros), Marcela Molina (SUTEBA) y Verónica Otero (UPCN). Durante el mismo manifestaron “su rechazo absoluto a la continuidad de las políticas públicas de ajuste que solo generan más desocupación, pobreza, hambre y miseria para el conjunto de nuestro pueblo”.

“Entendemos que nada de lo que ocurre es casual estamos convencidos de que no se trata solo de impericias e incapacidad, aunque hay mucho de eso, sino de un plan sistemático de entregar el país a intereses foráneos, rechazamos la profundización de un modelo económico que naturaliza la especulación financiera y fomenta el mérito individual como único horizonte del progreso social”, agregaron.

Además repudiaron el secuestro y tortura de la maestra en Moreno que se encontraba realizando una olla popular. También mencionaron la situación preocupante de los trabajadores de la empresa Lac-tres, distribuidora de productos Tregar, y 3 Arroyos SA, ex Laso.

Contaron que en EQ ARte, empresa radica en el Parque Industrial, despidieron a un empleado que estaba faltando con justificativo médico por tres días: “le informaron que estaba despedido por falta de trabajo en la empresa, cosa que les sirve de ejemplo a estos empresarios ‘si faltas, quedas afuera’, indicaron.

Y sostuvieron: “Rechazamos de plano todas las formas de persecución política y cualquier mecanismo de amedrentamiento que busque silenciar a dirigentes políticos y gremiales, al tiempo que repudiamos la intervención y las multas que vienen sufriendo distintos gremios en maniobras que son claramente intimidatorias y que esconden el oscuro objetivo de apropiarse ilegítimamente de los recursos económicos que generan las trabajadores organizados”.

Finalmente confirmamos que se adherirán al paro nacional que convocó la CGT para el 25 de septiembre y rechazaron cualquier intento de reforma laboral.

Educación pública

Por último Inés, docente y directora de la ES5, brindó un discurso donde manifestó que la educación pública está en peligro y expresó que “es urgente un compromiso de Estado para la educación que la mejore y la estabilice”.