La Municipalidad desmiente “comunicado oficial” que cricula por WhatsApp

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que el mensaje que se comenzó a viralizar por la aplicación móvil Whats App el día de hoy, con el título “COMUNICADO MUNICIPAL”, no es información oficial, y que ya se están iniciando las investigaciones pertinentes para dar con la persona que creó dicho mensaje aconsejando a la población en nombre del gobierno municipal.

Desde el Municipio entendemos la evolución de las tecnologías para la comunicación y celebramos la accesibilidad a la información del público en general; es por eso que nos hemos adaptado a plataformas de uso masivo para hacer llegar información urgente o de utilidad para los vecinos. También entendemos que la multiplicidad de herramientas para la comunicación muchas veces puede ser aprovechada con fines maliciosos cuando busca replicar mensajes que son falsos.

Por este motivo, rogamos a los vecinos que antes de replicar un mensaje, corroboren las fuentes. La Municipalidad de Tres Arroyos emite comunicados sólo a través de los canales de información oficial: página web www.tresarroyos.gov.ar ; Facebook oficial “Municipalidad de Tres Arroyos” ; y medios locales, quienes reciben la información de manera directa desde la Coordinación de Prensa y Comunicación del Municipio.

Recomendaciones Oficiales de prevención ante la presencia de roedores:

La Dirección de Veterinaria de Bromatología de la Municipalidad de Tres Arroyos y el Centro Municipal de Salud del Pdo. de Tres Arroyos, informan a la comunidad ante los casos de Hantavirus aparecidos en Chile y en la localidad de Epuyen (en el sur de nuestro país), que el virus “Andes” presente en Chile y zona sur de Argentina no posee la misma información genética, es decir, no es el mismo virus que circula en nuestra zona ni es la misma especie de ratón que la transmite. De todos modos se recuerdan tener las precauciones habituales:

· Dado que la lavandina elimina la presencia del virus, se aconseja que al limpiar lugares que han permanecido cerrados, sean rociados previamente con lavandina diluida al 10% ( ej. Dos tapitas de lavandina en un vaso de agua).

· Beber solo agua segura (potable, hervida, envasada en origen o desinfectada con 2 gotas de lavandina por litro de agua y no consumir antes de los 10 minutos).

A la hora de acampar, o visitar zonas rurales:

· No tirar basura en el medio ambiente, mantenerla en recipientes cerrados.

· Mantener los alimentos en envases herméticos.

· Elegir lugares limpios, libre de pastizales y matorrales.

· Usar carpa con piso, cierre y sin agujeros.

· Caminar solo por caminos habilitados, no entre matorrales o pastizales.

· La recolección de leña o actividades similares debe realizarse en lugares soleados y ventilados.

Si tiene alguna duda no dude en comunicarse con Bromatología a través del Facebook oficial “Municipalidad de Tres Arroyos”, o llamando al 02983 433690.