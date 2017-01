La nueva “La Huella” estaría comenzando a funcionar a mediados de este año

El Presidente de “Petro 3 S.A.”, la firma que pondrá nuevamente en marcha la exestación de servicio Esso ubicada en ruta 3 y Av. San Martín, más conocida como “La Huella”, anticipó que probablemente en cinco meses ya se estará despachando combustible y cerca de fin de año funcionará con el shop.

“Por suerte se dio esto después de mucho andar con la petrolera y después de muchos años de inactividad. Fueron meses de idas y vueltas y ya se firmó todo. Estamos para empezar a trabajar y que esa esquina tan importante se ponga en marcha una vez más.”, afirmó Gastón Cannestracci.

“El arranque comenzará estos días. Tendrá la primera etapa de surtidores, revisión de tanques y cañerías, iluminación, electromecánica y demás porque no quedó nada. Se robaron todo. Es casi comenzar de cero. Llevará meses”, añadió.

“Estimamos que estará entre mediados y fines de año, con el shop en marcha. Esperamos en cinco meses poder estar despachando combustible al menos. Los tanques están en perfecto estado, se hizo la verificación y está todo perfecto. Es casi lo único que está bien”, señaló Gastón Cannestracci.

Manifestó, además, que la obra que se iniciará en el lugar se llevará a cabo con personal de Tres Arroyos. “Para algunos temas más específicos de electromecánica tendrá que venir gente de otras ciudades porque en esta no hay quien lo haga; y después normalmente una estación tiene entre 20 y 25 personas fijas en tres turnos con lo cual serán muchas fuentes de trabajo aquí”.

En cuanto a la estética, comentó que será la de AXION “igual a la que está ubicada en ruta 228, incluso hasta con algunas cosas más modernas”, indicó.

Asimismo, informó que el lugar mantendrá el antiguo nombre de “La Huella”. No se le cambiará, nosotros le diremos también así”.

Finalmente, en cuanto a los accidentes de tránsito que se registran en este sector neurálgico de la ciudad, mencionó: “algo hay que hacer y consultar a Vialidad Nacional para resolver el problema en este lugar”.

Aclaración de los Técnicos

Desde el Colegio de Técnicos de Tres Arroyos, se aclaró que en la ciudad hay profesionales con experiencia en trabajos relacionados a las estaciones de servicio. Según se indicó, para mayor información al respecto se puede consultar en la Cámara Económica.