La obra de asfalto avanza de acuerdo a lo previsto

El jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, aseguró que la obra de pavimentación y repavimentación de 108 cuadras en esta ciudad avanza de acuerdo a lo estipulado, y estimó que se completará lo previsto en esta primera etapa sin inconvenientes, mientras se gestiona ante Nación el anticipo de fondos para la segunda etapa, ya adjudicada, y presupuestada en el orden de los 40 millones de pesos.

“Si no recuerdo mal, el plazo era de 10 meses y se está cumpliendo. Las demoras se registraron en el reacondicionamiento de bases en la zona céntrica, donde se colocó esa tira que, insisto aunque lo hemos dicho muchas veces, no es lo definitivo, ya que cuando se finalicen las tareas en cuadras nuevas, se colocará la carpeta sobre esas arterias con las bases acondicionadas. La única inquietud se nos generó en torno a un cambio en el lugar de pagos, que hasta ahora se vinieron cumpliendo en tiempo y forma, completándose hasta tres certificados, y esperamos que ese cambio no genere demoras en los trámites y llegada de los fondos”, indicó.