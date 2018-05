La oposición podría apelar a la mayoría para regular el uso de la silla anfibia

Un proyecto vinculado a la regulación de la silla anfibia trajo algo de polémica a una tranquila reunión de la Comisión de Familia del Concejo Deliberante, presidida hoy por Andrea Montenegro (FR). La iniciativa apunta a dejar establecido lo relativo al uso de la bajada accesible y la silla anfibia en Claromecó, que este verano ocasionó algunos inconvenientes y finalmente pudo ponerse en marcha ya iniciada la temporada, y fue propuesta por Mercedes Moreno (FpV), quien también forma parte del Consejo de Discapacidad.

Montenegro advirtió que “queremos que este proyecto avance y se convierta en ordenanza porque el uso de una bajada accesible y una silla anfibia no pueden generar tanto debate. Son temas prioritarios, no se puede esperar a que el resto de los balnearios ofrezca sus posibilidades de accesibilidad porque sus tiempos son largos y la temporada empieza en cinco meses. Así que de ser necesario buscaremos el apoyo del resto de los bloques, porque la respuesta del Vecinalismo fue, una vez más, que no hay recursos”.