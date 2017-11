La ordenanza de agroquímicos deberá esperar una semana más

Tras cinco años de trabajo en el ámbito deliberativo, se esperaba para hoy el despacho del proyecto de ordenanza de agroquímicos en el marco de la reunión de la Comisión de Salud del Concejo. Sin embargo, la necesidad de ajustar algunos detalles obligó, junto a una conducta similar que asumirán los ediles respecto de otros dos proyectos, a un nuevo encuentro a inicios de la semana próxima, buscando aprobarla el 30 de noviembre.

“Todavía hay detalles pendientes para dar despacho a las tres ordenanzas. En particular, a la de agroquímicos le falta el marco respaldatorio de la ley, que iba a ser sancionada el año pasado y eso no sucedió, dejando de nuevo ese vacío. La normativa vigente es del año 1988, y hay cuestiones que han cambiado. Mientras tanto nosotros vinimos trabajando con un aporte del MV al proyecto original nuestro, orientado a la identificación de aplicadores y depósito de agroquímicos”, confió Moreno.

Al proyecto de la ficha de salud también se le hicieron algunas modificaciones, que serán refrendadas la semana que viene, mientras que se siguió trabajando en la iniciativa llamada “Más Salud”, vinculada al tratamiento de la obesidad en las salas barriales y para pacientes de bajos recursos y sin cobertura social. En cuanto a esta iniciativa, Moreno reconoció que “falta información que debía llegar de la Secretaría de Salud, y además estuvimos trabajando en la creación de una ficha de cada paciente, para que sea utilizada por los distintos profesionales, y además que el programa comience en cuatro CAPS y luego se extienda al resto”.

En el marco de la reunión, el concejal Sergio Soulé había señalado que quizá el área de Salud no aportó información que permitiera viabilizar la propuesta “porque yo le pedí la renuncia a (Mónica) Capellari”. Para Mercedes Moreno, en tanto, el proyecto “es viable porque ya están los profesionales trabajando en las salas; faltaría un profesor de Educación Física, pero se puede acordar con quienes estudian la carrera a nivel local”,