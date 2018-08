La otra lucha de Mariana: hoy espera autorización de IOMA para operar a su hijo Nahuel

Mariana Sabatini, quien protagoniza una fuerte lucha por la salud de su hijo Benjamín Molina, afectado de síndrome de Proteus, vuelve hoy a afrontar una situación difícil con su hijo mayor, Nahuel, de casi 14 años, quien padece un tumor sangrante denominado angiofibroma de cavum nasofaríngeo, que se da en uno de cada 16.000 varones adolescentes. “Los médicos lo llaman un tumor bueno que se porta mal, porque crece continuamente y va tocando partes y haciendo daño. Mi hijo hoy lo tiene alojado en la región media de su cerebro, perdió la visión de un ojo y la audición de un oído. La única forma de curarlo es la remoción total”, explicó.

La formación se encuentra en una zona de difícil acceso para los médicos, puntualizó Mariana, pero es indispensable que sea extirpado totalmente porque en marzo se le hizo una extracción importante pero volvió a crecer desmedidamente. “Ahora debe operarse otra vez, y si bien tengo mucho que agradecerle a IOMA, los tiempos burocráticos no son los de la salud. Hoy estoy esperando la autorización de los materiales para embolizarlo, que es la forma de detener el sangrado para poderlo intervenir. Tenía fecha el 10 de julio y por la autorización que no llegó, hubo que cancelar la operación”, contó Mariana.

Nahuel sufre hoy de dolores intensos, y su madre teme que, por la burocracia, no llegue en condiciones a la cirugía. “Me dicen que hoy, que mañana, pero si no tengo respuesta inmediatamente, mañana haré una manifestación”, sostuvo la mamá. La intervención se haría en FLENI, en la ciudad de Buenos Aires, y lo único que está faltando es esa autorización.

“Los médicos están al tanto de la urgencia de mi hijo, me dijeron que le harán el hueco que sea necesario para concretarla. Pero lo que quiero es que la gente me escuche, que IOMA, que aquí tiene gente muy amable, me destrabe la autorización para que mi hijo pueda ser internado”, finalizó.

La salud de Benja

Sobre la salud de su otro hijo, Benjamín, aseguró que “está bien, con sus recaídas, pero hace una semana me avisaron que están los resultados de un estudio que se envió a Estados Unidos, y que finalmente nos permitirá saber qué enfermedad tiene y cómo hay que tratarlo”.