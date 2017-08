“La Patria es el Otro”. Por Sabina Sánchez

Me parece oportuno contar una situación que viví anoche al volver de una cena con una amiga.

Me invadió la impotencia y necesitaba expresarlo así que me parece correcto contarlo.

Pedí un remis por una aplicacion, llegó el remis a la casa de mi amiga, subí y comenzo el viaje hacia mi casa. Eran la 01.30 a.m. Comenzamos a charlar del frio, de la humedad de La Plata y le conté que soy del interior de la provincia donde el frío es más seco y él me contó que él tambien es del sur y tambien el frio es diferente. El remisero es de Rio Gallegos. Me pregunto hace cuanto tiempo soporto esta humedad y le dije que 4 años y medio y él me dijo "yo hace 3 meses". Me sorprendí.

Me empezo a contar que se tuvo que venir a vivir acá con toda su familia porque allá no hay laburo, sus hijos estudian y no podia pagarle los estudios en otra ciudad si él no tenia trabajo.

Es profesor de matematicas y fisica entre otras cosas y la escuela rural donde daba clases cerró, así como también cerrarron muchas empresas y así como también dejaron de llegar inversiones publicas y privadas, y las politicas de estado "se olvidaron" (es decir, dejaron otra vez abandonada) a una provincia como Santa Cruz desde el gobierno nacional.

Le pregunte sobre lo poco que sabía, que es sobre las empresas de ensamble de electrodomesticos y me conto que venian en picada, le fue imposible conseguir trabajo.

Me conto tambien lo caro que es vivir allá, tan en el sur, una sola cadena de supermercados manipulando todos los precios de la zona y las politicas del estado nacional ya no favorecen más a los ciudadanos.

También me conto que para venirse tuvo que vender su casa de toda la vida, la que tanto esfuerzo logro conseguir con financiaciones del Estado, pero la tuvo que vender por el valor de un auto, con el cual hoy se gana la vida, y mantiene a su familia.

Él es hijo de desaparecidos, y tambien cobraba una pensión, que al gobierno ya no le interesa pagar.

El corazón me late a mil por segundo todavia, lo salude con un nudo en la garganta, lo unico que pude hacer por él fue desearle suerte para que lo llamen para alguna vacante en alguna escuela y pueda dedicarse a lo que siempre se dedicó, pero por lo que me conto también está dificil.

Le desee suerte y me baje del remis triste, pensando qué podía hacer yo por él, que no supe ni su nombre. Y una vez más caí en que no es el unico que la está pasado mal y que todos tenemos un poquito de culpa de lo que está pasando en general.

Cuando se dice "vota con conciencia" no podemos decirlo vagamente, tenemos que tomar dimension de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos cuando metemos una boleta dentro de un sobre y una urna.

Seamos responsables si queremos estar mejor, si le va bien al otro nos va bien a todos.

La patria es el otro.

Sabina Sanchez. Estudiante de Derecho. UNLP Tresarroyense