La peña “Garra Xeneize” celebra su 3° aniversario con una gran cena y la presencia de “Quique” Hrabina

Este sábado 8 de septiembre a partir de las 21 horas, la Peña “Garra Xeneize” concretará su 3° Cena Aniversario en el salón del Centro de Jubilados y Pensionados para festejar y pasar una gran noche Xeneize repleta de sorpresas.

Se sortearán 4 plateas para alentar al Xeneize, de las cuales una es con una noche en el Hotel Boca, y muchos premios más. Se contará con la presencia estelar del ex jugador Enrique Hrabina y además la Copa Libertadores y la última Copa Axión, que es la última que ganó Boca.

Visitaron nuestros estudios Roberto y Luciano, representantes de la Peña, e invitaron a la comunidad bostera que se quiera sumar a los festejos.

“Vamos a tener la presencia conformada del “Quique” Hrabina, una historia de Boca, y aparte va haber un show de humor que lo hace Nico Sosa, un chico de Mar del Plata muy bueno, y los sorteos que este año sorteamos 4 plateas para ir a la Bombonera, y una de esas plateas va con el alojamiento en el Hotel Boca, para ir a quedarse el sábado a la noche y al otro día ver el partido”, contó Roberto.

El valor de las entradas es de $550 para mayores y $400 para menores hasta 9 años y se pueden pedir al 2983564080 o al 2983389227. Menores de 9 años no pagan.

Se solicita acudir con un alimento no perecedero para colaborar.

El menú va a consistir en pollo arrollado con ensalada rusa, chorizo, tres clases de ensaladas con asado al asador. De postre brownie con una bocha de helado y salsa de frutos rojos, masas y brindis final.