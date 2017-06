La Peña “Garra Xeneize” tuvo su gran noche junto a “Chicho” Serna

Durante la noche del sábado se concretó la cena organizada por la Peña “Garra Xeneize” en el SUM de la Escuela Técnica, con la presencia del ex jugador e ídolo de Boca, Mauricio “Chicho” Serna.

La cena fue muy emotiva, se recordaron los momentos de “Chicho” en su paso por Boca y también fue muy significativa para la Peña que se va consolidando en nuestra ciudad, con actos caritativos que ha desarrollado desde sus inicios hasta la misma cena de ayer en dónde se juntaron alimentos que serán donados al Jardín Frutillitas.

En forma previa a la cena, hubo una conferencia de prensa que duró aproximadamente 50 minutos, en la que “Chicho” Serna hizo un breve repaso de su rica historia y habló de la actualidad del conjunto Xeneize: “Para mí siempre ha sido un placer ir a cada uno de los lugares dónde me invitan, los hinchas de Boca son demasiado especiales con “Chicho” Serna, jugué muy poco tiempo en Boca para todo el amor que me entregan a diario, pero en cada entrenamiento y partido que tuve con la camiseta Xeneize he dado todo lo que tenía para dar, no me guardé nada. Amo a Boca, doy todo por Boca”.

La actualidad de Boca

Respecto a la actualidad del Xeneize de Guillermo Barros Schelotto, Serna recalcó que “yo soy de los más críticos al decir que Boca no ha jugado bien, este año futbolísticamente no ha sido el mejor pero ha mantenido los resultados. Por más que se hable de que el rival estaba a 11 puntos y podía quedar a 1, pues tampoco el rival es la octava maravilla, sin que Boca juegue bien y empatando dos partidos no pudo pasar a Boca” y agregó “Boca le lleva 4 puntos al resto y 4 puntos son dos partidos, entonces no creo que deje pasar el Campeonato”.

“Para mí el “5” de Boca en la actualidad es Wilmar Barrios. Hay a quienes no les gusta que declare así, a Fernando lo respeto como jugador, a mí Gago me parece un gran jugador pero no es el “5” que cumpla con las características de la historia de Boca” sostuvo Serna, luego agregó que “a mí me gusta el “5” de Boca que traba, que va al piso y que deja todo por la camiseta, es lo que me enseñaron en Boca. Ojalá tengamos a Barrios por mucho tiempo, de seguir así no va a hacer olvidar a “Chicho” Serna, va a quedar muy pegado con la gente de Boca”.

La época dorada

Serna en su paso por Boca obtuvo los títulos internacionales cómo lo fueron la Libertadores 2000 y 2001, junto a la Intercontinental 2001, algo que recordó “el mundo Boca es muy especial, yo tuve la suerte de ponerme la número “5” y estar en un plantel en el que coincidimos muchos personajes y todos teníamos un solo objetivo que era trascender y ganar, directamente de la cabeza de Mauricio (Macri) y Carlos (Bianchi)”.

Una mirada al fútbol europeo

El ídolo Xeneize estuvo presenciando la final de la Champions League en Cardiff y realizó un breve análisis del partido y además comparó el entorno europeo y americano “es muy lindo cuando uno va a entrar a la cancha, te encuentras hinchas de uno u otro equipo como si nada, es más están tomando cerveza juntos. Entran a la cancha y en muchos lugares están combinados y no pasa nada, cosa que aquí en América no sucede”. Refiriéndose a los europeos dijo que “ellos organizan muy bien los calendarios, hoy se sabe cuándo empieza el campeonato que día juega cada uno y contra quién. Acá todavía estamos esperando al miércoles para ver si Boca juega el sábado o el domingo, por la seguridad o por distintos motivos, creo que es hora de que se organice todo”.

"Pasión Sin Condición"

Sobre el final de la conferencia, Serna aprovechó para mencionar a su fundación “Pasión Sin Condición”, y las labores que ha hecho en el país, fundamentalmente en la provincia de Misiones “hacemos un trabajo social, a través del Ministerio de Desarrollo Social. Arrancamos en Morón, quise empezar dónde conozco y al ver las carencias que había en esa zona. Montamos el proyecto en Argentina porque amo el país, a los colombianos nos han atendido de maravilla, hoy en Misiones estamos atendiendo con el Ministro de Deportes en Misiones y avalado por la Nación”.