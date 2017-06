La periodista Estefanía Heit pide arresto domiciliario porque está embarazada

Nahuel Tejada, abogado que representa a Estefanía Heit, la periodista suarense condenada a prisión por un resonante caso, solicitó ante el Tribunal Criminal N°1 el beneficio del arresto domiciliario ya que cursa el sexto mes de embarazo, mientras permanece alojada en el penal de Villa Floresta. Cabe recordar que Heit y su pareja Jesús Olivera fueron condenados a 13 y 18 años, respectivamente, por reducir a servidumbre, lesiones graves y estafas reiteradas contra Sonia Molina, quien pasó varios meses secuestrada en Coronel Suárez.

“Estamos pidiendo que se establezca un derecho constitucional que tiene cualquier persona para que transcurra su embarazo en un lugar que no sea un penal. Ella está procesada, su condena no está firme”, aclaró Tejada, entrevistado por la radio bahiense La Brújula.

Luego, contó que "ella está cursando el sexto mes de embarazo y se solicita que se haga en un ámbito menos hostil. Está casada con el señor Olivera desde antes de ir a la cárcel. Acá se busca proteger a la criatura. El padre es Olivera, quien también está en Villa Floresta".

"Los argumentos giran en torno a temas de salud, preservarla a ella y al niño por nacer, por eso se pide la domiciliaria. El sector de sanidad de la Unidad Penal no está preparado para este tipo de situaciones", añadió la defensa de la periodista.

Por último, brindó otros detalles de la solicitud: "El Ministerio Público Fiscal evaluará si la mujer se embarazó para salir pero la última palabra la tendrá el Tribunal N°1. Ella pidió fijar residencia en Coronel Suárez, donde tiene familia y tiene un hospital cerca".

FUENTE: LA BRUJULA 24