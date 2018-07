La Plata: Multarán a padres de menores que causen daños en la calle con hasta más de $100 mil

Los padres y tutores de menores de edad son sujetos especialmente apuntados en el nuevo código de convivencia que el equipo del intendente platense, Julio Garro, prepara. Y los destrozos al espacio público municipal que sus hijos ocasionen podrían demandarles multas de hasta más de 104 mil pesos y trabajos comunitarios. En Tres Arroyos se sancionó una ordenanza similar hace un tiempo.

El borrador del nuevo código que en pocos días será presentado en sociedad y girado al Concejo Deliberante para su debate antes de fin de año, y que en este sentido comparte el debate que se comienza a llevar a cabo en el municipio de Berisso a causa de los daños en los espacios públicos pero también de las reiteradas amenazas de bomba a las escuelas.

En ese boceto, se establece que cuando se le impute la comisión de una falta a un menor de edad “será de aplicación lo normado con respecto a la responsabilidad objetiva de sus padres, tutores o guardadores en el Código Civil y Comercial de la Nación”.

No obstante, en el desarrollo del código se establece un artículo más conciso: “Serán sancionados con multa de 50 a 600 módulos y/o trabajo comunitario, los padres, tutores o guardadores de menores de edad, por los daños que éstos causaren en el espacio público municipal, con motivo de los festejos de inicio o finalización del año lectivo o en el contexto escolar”.

Y agrega: “Se dispondrá la obligación de volver al estado anterior los bienes o espacios afectados debiendo, además, brindarse en las instituciones de pertenencia de los alumnos jornadas educativas al efecto”.

Con toda claridad, el artículo apunta a los festejos que los años superiores de los alumnos de colegios secundarios han dado en denominar “último primer día”, sumado a las características celebraciones previas a los viajes de fin de curso y cierres de ciclo lectivo, entre otros motivos.

Sin embargo, en diálogo con El Día, ayer, el titular de Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, explicó que las multas a los responsables de los menores que produzcan daños en la vía pública serán “para todo tipo de casa”, y mencionó el caso ocurrido la semana pasada en la Plaza de Tolosa, donde menores de edad provocaron daños del mobiliario urbano y se vieron obligados a repararlos.

Gris

“Existe un gris en el abordaje de los episodios de desmanes y daños del espacio público o privado cometido por menores y lo venimos sufriendo”, comenta Di Grazia, y evalúa: “Por eso es que este código se propone aggiornarse, incluso con métodos que habilita el proyecto del nuevo Código Contravencional Provincial que se debate en la Legislatura y que incorporaría una figura similar a la de la probation”, que permitiría a los jueces ordenar una especie de trabajos comunitarios para reparar el daño provocado.

En el concepto general de la discusión, el funcionario aclara: “A los menores no se les puede dar una responsabilidad, la tienen quienes tienen la patria potestad y ellos son los que se tienen que hacer responsables”.

E insiste en que esa filosofía debe abarcar todo tipo de casos, mencionando como ejemplo las fiestas de jóvenes en las que concurren menores y se promociona “barra libre” para el consumo de alcohol, tanto como la rotura de monumentos y las pintadas.

Fuertes multas

Para los casos de daños en el espacio público, los padres o tutores de los menores acusados deberán, además de contemplar trabajos comunitarios para reparar el daño cometido, pagar multas que van desde los 8.650 pesos a los 103.800 pesos, según lo estipule el juez de Faltas.

En otro orden, y respecto a las pintadas en la Plaza Moreno, Di Grazia admitió que al momento no hay ningún multado por ese tipo de daño que haya sido sancionado “in fraganti”, aunque indicó respecto de la suciedad provocada por las manifestaciones de pañuelos verdes y celestes a favor y en contra del aborto, explicó que “en este nuevo código estamos pensando en penar, además de personas, a ONGs, asociaciones y partidos políticos”, y agregó: “Es muy difícil individualizar a la persona que se encuentra haciendo un daño concreto en el momento justo, pero se puede utilizar el recurso de sancionar a la organización que pertenece”.

Y puso como ejemplo que “luego de que la diputada provincial ultra K Florencia Saintout haya difundido en las redes sociales fotos suyas pintando pañuelos en la Plaza, la secretaría de Espacios Públicos inició un expediente en su contra.