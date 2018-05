La Policía brinda recomendaciones para evitar estafas bajo la modalidad “Cuento del Tío”

Ante la aparición de nuevos casos conocidos como “Cuento del Tío” a través de llamados telefónicos a mujeres mayores de edad, en tres oportunidades, en los que personas desconocidas se hicieron pasar por familiares, destinados a ganar la confianza del adulto mayor para cometer ilícitos, la Policía Comunal de Tres Arroyos solicita a la ciudadanía, principalmente a los ancianos, tener en cuenta los siguientes consejos a fin de no atravesar por situaciones de estas características:

No dar datos personales de ningún tipo, como así también de las pertenencias a sumas de dinero que poseen en sus domicilios.

Cortar la llamada y comunicarse con el familiar que dicen ser, otra persona de la familia.

Comunicarse con el servicio de emergencias 911 inmediatamente.

No abrir la puerta a ninguna persona desconocida hasta tanto hayan realizado los pasos anteriores y corroborado que no haya sido un engaño.

Difundir y alertar, quienes tengan la posibilidad, a todos sus allegados, en especial a los mayores de la tercera edad, y a quienes se encuentren solos de las maniobras delictivas.