La policía de Chaves se encuentra realizando controles en talleres y comercios

La Jefatura Comunal de Gonzales Chaves informa que a raíz de directivas que se han recibido desde la Jefatura Departamental de Tres Arroyos se ha diagramado una orden de servicio especial respecto a controles de talleres y comercios donde se consignen automotores, la que actualmente y de manera aleatoria está llevando a cabo personal de la Estación Comunal de Chaves juntamente con personal de la Subdelegación de Investigaciones de Tres Arroyos.

Las inspecciones principalmente se realizarán en talleres de reparación de motocicletas y vehículos, al igual que de compra, venta y consignación de automotores conforme lo establece la Ley 13081.

La finalidad de los operativos no solo tendrá por objeto controlar que se cumplan con las leyes legales vigentes, es decir, hallarse habilitado y llevar actualizado los registros de ingreso y egreso de vehículos, sino también tiene por finalidad verificar el estado actual de los rodados, es decir establecer que no posean dominio apócrifo, numeración alterada o suprimida.

Vale decir que en este último supuesto, no solo acarrea el secuestro del rodado, sino que se realizará actuaciones penales, tal como lo prevé el artículo 289 del Código Penal en los incisos 1 y 2, cuyo texto normativo reza: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: 1. El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados. 2. El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley.