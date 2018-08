La Policía no da información a LU24 en represalia por la foto del patrullero en doble fila

La conducción de la Policía de Tres Arroyos tomó la determinación de no suministrar informes a LU24, dado que en las últimas horas publicamos la fotografía enviada por un lector de nuestro sitio web donde mostraba un patrullero detenido frente a la comisaría de donde bajaban efectivos, cuando había suficiente espacio para estacionar y además poseen un enorme patio como cochera. El oyente lector pasó su dato y foto bajo el precepto que "el ejemplo debe empezar por casa".

Hoy por la tarde enviamos un mensaje de whatsapp a un alto jefe policial para conocer novedades del día y especialmente para intentar colaborar con la presunta desaparición de dos personas denunciada por facebook, quien dijo que no le escribiéramos más, tomando esa determinación en reprimenda por la noticia que involucraba al móvil.

Tendremos menos noticias policiales, pero no silenciaremos las sugerencias de nuestros lectores, principal fuente de información.

De manera burlona, el jefe policial contestó "Si, la novedad es que estacionó el móvil en doble fla en la mañana frente a la comisaría, realizando el cambio de de tercio y salió publicado, eso es una noticia muy importante. Favor no me escriba más a mi. Gracias".