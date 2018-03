“La policía ya tiene las filmaciones” dijeron desde el kiosco de la Terminal tras el robo de ayer

Poco a poco se van conociendo detalles de los similares robos que ocurrieron ayer en nuestra ciudad, con el mismo “modus operandi”, donde desconocidos se hacen pasar por proveedores para estafar negocios locales.

Ayer en el kiosco del a Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad se llevaron más de $2000 tras estafar a la persona que se encontraba atendiendo el lugar en la tarde de ayer. El hombre fue captado por las cámaras de seguridad y la policía ya trabaja en el caso.

Marcela, quien fue la víctima del robo en el kiosco de la Terminal, habló con LU 24 y relató cómo se dieron los hechos en la tarde de ayer: “Vino ayer alrededor de esta hora que dijo que traía un pedido de la papelera. Me preguntó a ver si estaba el dueño y le dije que no, me dijo que lo iba a llamar y que igual me bajaba el pedido a mí”.

“Me mostró el teléfono, me dijo que busque en los contactos que no veía y tenía el nombre de Emanuel, que es el dueño del kiosco. Se hace el que supuestamente habla con él, que supuestamente no lo podía atender y me pide que le anote en un papelito el nombre completo y el CUIT para hacerle una factura y me pidió la plata”, sostuvo Marcela.

“Yo le di la plata, no lo pensé en el momento, y se fue, unos minutos después caí y el hombre ya no estaba. El supuestamente traía vasos, bombillas y demás, todas cosas de la papelera, se hizo pasar por un proveedor”, agregó.

Según dijo Marcela los robos también se dieron en ciudades de la zona: “Me hablaron de Benito Juárez y que pasó lo mismo en tres locales, una chica de Dorrego también me pasó las cámaras y era el mismo hombre”, explicó.

El hombre quedó filmado en las cámaras de seguridad, “vino la policía y se llevó las filmaciones”, manifestó Marcela.