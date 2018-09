La presión impositiva y el elogio a la red vial, ejes de los discursos en la Rural

Funcionarios municipales, concejales, legisladores provinciales y otros representantes institucionales dieron marco al acto inaugural de la 163° Exposición Ganadera, Industrial y Comercial de la Sociedad Rural de Tres Arroyos. El impacto de la presión impositiva sobre la producción primaria fue el principal reclamo que se escuchó de parte de los dirigentes ruralistas, mientras que el intendente interino, Guillermo Salim, repasó aspectos de la gestión comunal vinculados al agro, como el trabajo del Ente Vial Descentralizado y el cuidado de la seguridad en el campo.

El encuentro se inició poco antes de las 11.30, con el Himno Nacional Argentino interpretado por la Orquesta del Conservatorio Provincial de Música, tras el cual llegaron las palabras del presidente ruralista local, Eugenio Simonetti; el titular de CARBAP, Matías De Velazco, y el intendente interino Guillermo Salim.

Simonetti criticó las retenciones y elogió el estado de los caminos rurales

“Hace exactamente un año, en este mismo salón, hablábamos de la importancia y la urgencia de profundizar los cambios en materia económica, impositiva y regulatoria que nos permitieran, como sector, despegar definitivamente. Ser el motor de crecimiento, aumentar inversiones, producción, exportaciones y así, por consiguiente, también generar más empleo y motorizar la economía de las provincias y pueblos.

“Pero hoy, lamentablemente, muy a nuestro pesar, nuevamente somos víctimas de retenciones que afectan a los pequeños y medianos productores cargándolos de un costo más en sus cuentas y achicando así el exiguo margen de rentabilidad. Esperemos que esta medida tenga un próximo final y que su costo no aumente en el tiempo”, sostuvo Simonetti.

“Si tuviera que rescatar alguna situación es que al menos esta vez el esfuerzo es compartido con otros sectores pero siguen ausentes el juego y la industria financiera. Somos hombres de campo, nos caracteriza la resiliencia, esa capacidad de levantarnos ante la adversidad y seguir adelante. Las inclemencias climáticas y vaivenes de la política y la economía del gobierno de turno, nos han puesto a prueba una y otra vez”, indicó el titular de la entidad anfitriona. ”Tenemos paciencia, queremos y debemos acompañar al gobierno, independientemente de quien este al mando, y a nuestro país a atravesar esta crisis de la mejor manera posible, pero no podemos dejar de levantar la mano y seguir pregonando por todas las reformas transformacionales que nuestro sector sigue necesitando y porque los ajustes vengan de la reducción del gasto público improductivo sin dejar de atender a los sectores sociales más vulnerables”, consideró.

Repudio a la corrupción

“Como responsable a cargo de esta institución y en representación de todos aquellos que forman parte repudio y repudiamos, de manera rotunda, la corrupción tanto a nivel nacional, provincial, municipal y/o privada. Es el peor de los males que afecta a todos y en especial a los más necesitados, a las inversiones y a nuestra credibilidad jurídica, económica y política en un mundo globalizado donde absolutamente todos estamos conectados”, enfatizó Simonetti.

“Y si hablamos de ciudadanos, quiero hacer una mención muy especial a nuestros colaboradores que trabajan en nuestros campos, zonas rurales o que directa o indirectamente colaboran en el sector agrícola ganadero. Muy especialmente a todos los de nuestro partido, que día a día le ponen el hombro para poder hacer el mejor trabajo posible. Gracias a todos ellos. Los invito tanto a colegas productores, comerciantes, empresarios que ayudemos a nuestros colaboradores (maquinistas, operarios, peones rurales, etc.) en prepararlos, incentivarlos, formarlos y capacitarlos para las nuevos tiempos, formas de trabajo, uso de tecnología etc. porque solo esto nos hará más eficiente y rentables”.

Finalmente, repasó los vínculos entre la Rural y el entorno institucional local. “La entidad tiene por ejemplo un miembro en el directorio de la chacra experimental de Barrow y vemos que el presupuesto de la misma ha sido achicado de manera brutal, comprometiendo su trabajo de investigación en ensayos de nuevas variedades de semilla. Pensamos que un país sin investigaciones no es viable y queremos que el ajuste se efectúe donde sea viable hacerlo y no en entidades de investigación. Recordamos que todas las entidades de la zona participan con directores que trabajan en forma gratuita”, sostuvo.

Y destacó, como es habitual, el estado de la red vial rural, al señalar que “en el tema caminos participamos en el ente vial con un director y tenemos que agradecer a la gente de esta entidad por su preocupación en la administración y el estado de los caminos que se encuentran muy bien”.

“Con respecto a la seguridad de los campos el CPR se encuentra en nuestras instalaciones, ferias y ante cualquier problema pedimos que se acerquen a este lugar para denunciar los hechos delictivos”, solicitó.

Además, recordó que la Rural ha decidido este año “invertir y acercarnos a los barrios donde estamos y en especial a los chicos, fomentando la recreación y el deporte, algo tan sano y necesario”.

Y agradeció Simonetti “a todas las entidades que hicieron posible esta exposición, a las entidades de Tres Arroyos sin la cuales este evento tendría menos brillo, a los expositores de caballos criollos, a la cabaña Santa Rosa que se acercó a exponer sus toros y a los criadores que mostraron un selecto grupo de vaquillonas. A la Cooperativa Eléctrica que siempre nos acompaña, a la cámara económica, a concesionarios y comercios, a nuestros auspiciantes que año a año están con nosotros y a nuestros empleados y al público en general que nos siguen año a año”.

Matías De Velazco: “el campo decidió poner el hombro”

El presidente de CARBAP, Matías De Velazco, coincidió en sus argumentos con las críticas expuestas por Simonetti, al señalar que “tras estos fuertes anuncios, el país está preocupado y viviendo una crisis, de manera cíclica, y con un motivo que el presidente Macri expuso muy bien: el déficit permanente del Estado. Años de déficit, no de este gobierno ni tampoco del anterior; se habla mucho de equilibrio fiscal, pero no hay que perder de vista el principio de administración, que es el de control en los ingresos y egresos, y en este aspecto vemos que por primera vez un gobierno hace especial énfasis en el equilibrio fiscal. También vemos el accionar de la justicia, asistiendo estupefactos a una corrupción que no teníamos idea de sus dimensiones reales”.

“Hemos vivido una dicotomía, cuando nos trataban a los productores de oligarcas, se daban estos movimientos de los bolsos”, advirtió De Velazco.

“La postura de CARBAP ante los anuncios nos coloca totalmente en contra de las retenciones, que son tan malas en este gobierno como en el anterior, pero decidimos, ante la gravedad de la crisis, poner el hombro. Apretamos los dientes, y otra vez el campo va a apoyar por el sostenimiento del país, porque esta vez el esfuerzo fiscal se reparte entre varios sectores, como el exportador, y quizá otros que trabajan en el mercado interno también deberían colaborar, incluso el político.

El Estado debe hacer su ajuste, debe cambiar por el bien de todos. No podemos seguir soportando este tamaño en los estados nacional, provincial y municipal”, sostuvo el dirigente.

“Tenemos que estar muy atentos a la ley fiscal que viene, en todos los niveles. Hay municipios donde se perciben tasas exorbitantes, sin contraprestación de servicios, y hay, como ustedes saben, en distritos vecinos, invención de nuevas tasas”, fustigó el chavense.

“Ayer fue el día del Agricultor, me tocó estar en Pergamino, y se los ve a todos trabajando, a pesar de la enorme presión impositiva. CARBAP no está detrás ni en contra de ningún partido político, lo que queremos es un modelo productivista, para que el país sea para todos y se solucionen los problemas sociales que tanto nos preocupan”, finalizó.

Guillermo Salim pidió apoyo al sector productivo

A su turno, el intendente interino Guillermo Salim felicitó y destacó el esfuerzo de los organizadores de la muestra, y expresó su beneplácito porque “logra unir la ciudad y el campo, mostrar los avances de la tecnología y expresar la importancia que tiene para el Municipio la actividad agropecuaria, al igual que la Fiesta del Trigo”.

Salim agradeció a funcionarios y trabajadores municipales que acondicionaron el predio, y recordó, como habitualmente ocurre en estos encuentros relacionados con el campo, el volumen de la producción primaria en el distrito, de 1.300.000 toneladas de granos, una cifra que lo coloca entre los más importantes del país, de los cuales se industrializa el 50% a nivel local generando empleo y valor agregado.

Por otra parte, aseguró que “no es común encontrar en otros lugares la organización que aquí existe para trabajar en los caminos rurales, lo que también es un orgullo para todos los aquí presentes; y el compromiso expuesto entre el municipio y los productores en la seguridad rural, con importantes aportes en combustible y mantenimiento de móviles”.

Salim destacó también la participación del intendente Carlos Sánchez junto a productores en el armado de la Mesa Regional de Carnes, para apuntalar toda la cadena productiva del sector ganadero. “Este modelo de desarrollo, que no es el esfuerzo de un solo productor o de un solo funcionario, es reconocido desde distintos lugares del país. Por eso debemos, quienes tenemos distintas responsabilidades de gestión, trabajar unidos, el campo, la industria, el comercio y el gobierno municipal, sobre todo en épocas de tormenta. Escuchamos que la discusión política pasa por cuestiones económicas y financieras y cómo se administran los recursos del Estado; y lo cierto es que los municipios también estamos sufriendo el aumento de los costos para la prestación de servicios y la disminución permanente de los ingresos que recibimos de Provincia y Nación”, sostuvo el jefe comunal provisional.

También hizo referencia al pedido, mediante resolución del Concejo, al presidente Mauricio Macri “para que reconsidere la eliminación del Fondo de la Soja, devolución de apenas un porcentaje de los 740 millones de pesos que aportaron los productores en la última campaña. Se preveía recibir 10 millones, y sólo llegaron 6 hasta la adopción de esta medida”, sostuvo.

“Los municipios somos la primera ventanilla del reclamo de los contribuyentes al Estado, por eso seguiremos gestionando y requiriendo a los distintos niveles de gestión una mayor participación para atender las necesidades del vecino. Así como creemos que el apoyo al sector productivo es el único camino para generar divisas, trabajo y bienestar genuino para toda la población, por lo que debe estar, junto al comercio y los servicios, en el centro de la atención, por lo que pedimos que se reconozca el rol que ocupan y se generen medidas de fomento para que puedan desplegar su potencial”, finalizó el contador Salim.

Todos los reconocimientos

Finalizadas las palabras dirigidas a los presentes por los dirigentes ruralistas y el intendente interino Guillermo Salim, se procedió a la entrega de reconocimientos y premios. El primero de ellos para Juan Pablo Borioni, por su colaboración con la Sociedad Rural de Tres Arroyos, en tanto el del Círculo Médico Veterinario recayó en el Dr. Ricardo Errazu. También se destacó a la Chacra de Barrow, a la Orquesta del Conservatorio, a la Escuela Agropecuaria, a la Cabaña Santa Rosa por su primer remate en el marco de la Exposición Rural, al soguero Carlos Cabrera, a la familia Castro Madero de la Cabaña La Escondida (segundo remate en la Rural),y a la Municipalidad de Tres Arroyos.

Los premios a los stands

En tanto, el jurado destacó como mejores stands de concesionarios de maquinaria agrícola a Ceres Tolvas y a Buffa Maquinarias; por sus stands como fabricantes de implementos, primero Agrofértil y segundo Aiello e Hijos; por sus stands de automotores, R1 resultó primero y Lago SA en segundo lugar; el Centro Bulonero fue el ganador de la Muestra Comercial secundado por Ferretti Pallets; y finalmente se eligió ganador en el sector servicios a YPF, con Mutual Dan como segundo premio.

Caballos Criollos

Asimismo, se entregaron los premios en el Concurso de Caballos Criollos, de excelente nivel, según se destacó.

Fueron galardonados Urraca Virola, de cabaña San Mariano, que también ganó con Urraca Caña Hueca; Del Coirón Matrera, Del Coirón Pacaña, de cabaña Coirón Hue; La Funda Zorzal y La Funda Lamento, La Funda Alcancía, de la Fundadora S.A; Agua Buena Tormentoso, Agua Buena Lilita, de El Ojo de Agua S.A; Del Sudeste Forastero, de El Chiquito; Añoranza Mala Sangre, de cabaña La Añoranza y Apampado Reina de cabaña La Juanita de Ojea Rullan.